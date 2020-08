L1 (J1) : Bordeaux et Nantes dos à dos pour la reprise

L’attaquant brésilien a exprimé son souhait de soulever la Ligue des Champions avec Paris afin d’entrer dans l’histoire.

Avec Keylor Navas et Angel Di Maria, Neymar est l’un des trois seuls joueurs du PSG à avoir déjà remporté la Ligue des Champions. Il l’avait fait en 2015 avec le FC Barcelone. Cette consécration, il en est fier, mais elle commence à dater. Il veut regoûter à la saveur d’un triomphe continental, et il veut le faire avec une équipe qui n’a encore jamais été couronnée. Un succès dimanche avec sa formation francilienne aura un retentissement particulier. C'est son objectif et il le calme haut et fort. « Gagner La Ligue des champions est spécial, je le sais. Mais le gagner avec le PSG le serait encore plus, car ça serait entrer dans l'histoire - et c'est exactement ce que je suis venu faire ici », a-t-il déclaré dans une interview à Daily Star.

« Nous voulons être les meilleurs d’Europe »

En faisant main basse sur la Coupe aux grandes oreilles, Neymar améliorerait aussi ses chances d’être désigné Ballon d’Or dans le futur. L’intéressé a admis que cette récompense lui tient à cœur, mais elle passe derrière les accomplissements collectifs. « Messi et Ronaldo ont bien sûr dominé car au cours des 10 dernières années, ils n'étaient pas de cette planète. Ce serait un honneur de le gagner aussi. Mais cela vient de ce que vous accomplissez sur le terrain et de vos contributions aux victoires de l’équipe. C'est donc ce sur quoi je me concentre. Tout le reste se mettra en place s'il est censé l'être », a souligné avec beaucoup d’humilité le numéro 10 parisien.

Enfin, Neymar a conclu en affirmant que lui et ses partenaires sont déterminés à finir le travail. Même s’il y a un prestigieux adversaire en face, rentrer bredouille de Lisbonne n'est pas une option. « La demi-finale a été une très bonne performance - mais personne ne se souvient qui remporte les demi-finales, a relevé l’ancien Barcelonais. Le Bayern sera un très gros test et nous serons prêts. Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais nous sommes aussi à un haut niveau et je sens que je joue mon meilleur football depuis que je suis à Paris. C'est là que nous voulons être. Les propriétaires ont un grand projet et une partie de ce projet est d’être considéré comme les meilleurs d’Europe. Et on n’a jamais été aussi proches d’y arriver. C’est pourquoi nous devons rester concentrés. »