L1 : Grâce à un incroyable Youcef Atal, l’OGC Nice bat largement Guingamp

Dans un match entre les deux plus mauvaises attaques du championnat, c’est un défenseur qui a fait la différence. Youcef Atal a marqué un triplé et offert une large victoire à Nice sur Guingamp (3-0). Pour les Bretons, le sprint final est lancé de la pire des manières.

Le debrief



1985 - Youcef Atal 🇩🇿 est le 1er joueur algérien à inscrire un triplé en Ligue 1 depuis Chérif Oudjani le 12 octobre 1985 avec Laval face à Toulouse. Fennec. @ogcnice pic.twitter.com/FpXiOUMfbj

— OptaJean (@OptaJean) 28 avril 2019

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



Ça fait combien Youcef ? pic.twitter.com/QCbmdm2pn7

— OGC Nice (@ogcnice) 28 avril 2019



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (34eme journée) / NICE - GUINGAMP : 3-0

Nice

Guingamp

Avec 26 buts en 34 matchs, Nice est septième du classement de Ligue 1. Guingamp n’en a marqué que deux moins mais pointe à la dernière place du championnat. Une différence énorme. Sur le papier, l’attaque guingampaise n’a pas pourtant grand chose à envier à son homologue niçoise. Sur le terrain, les attaquants guigampais ont eu des opportunités mais n’ont pas sur les exploiter. Du côté niçois, c’était pareil : Ihsan Sacko a vendangé sans peser sur le jeu et Allan Saint-Maximin a percuté sans être décisif. Mais qu’est-ce qui a bien pu faire la différence entre ces deux équipes ce dimanche et depuis le début de la saison ? La rigueur défensive surtout. Seul Paris et Lille ont encaissé moins de but que les hommes de Patrick Vieira. En 34 sorties, les coéquipiers de Dante ont réalisé 14 clean-sheet. Un ratio incroyable obtenu grâce à la solidité d’un bloc défensif encore une fois intraitable. Les Niçois ont aussi pu compter sur un homme à tout faire brillant : Youcef Atal.Le latéral repositionné ailier depuis quelques semaines a marqué un triplé contre l’En Avant. De quoi confirmer son excellente saison. Ses prises de balle font toujours mal. Sa vitesse et ses projections sont un danger permanent. Avec une reprise de volée et un but de renard sur un centre de Sacko, il s’est comporté comme un attaquant de pointe expérimenté. Avec son rush de 60 mètres, il a laissé une défense désabusée. Ses six buts font de lui le co-meilleur buteur du club en Ligue 1. Le problème c’est que l’ancien défenseur de Courtrai est presque la seule arme niçoise. Il a été le seul Aiglon capable de faire la différence et d'être décisif. Il symbolise parfaitement l’adage qui pourrait résumer la saison niçoise : la meilleure attaque, c’est la défense. Et Jocelyn Gourvennec devrait s’en inspirer. A la quête de points, son équipe s’est trop projetée et a rapidement été menée. Il n’y a désormais plus que quatre journées pour accrocher une place de barragiste. Pour y arriver, les Bretons vont devoir être solide. Parce qu’avec 63 buts encaissés en 34 matchs, Guingamp est de loin la plus mauvaise défense de Ligue 1. Et ça aussi, ça fait une grosse différence avec Nice.D’une reprise de volée de 20 mètres, Adrien Tameze oblige Marc-Aurèle Caillard à la parade.Sur une transversale d’Adrien Tameze, Youcef Atal reprend le ballon de volée. La frappe croisée du latéral algérien frappe le poteau avant de franchir la ligne de but.Malang Sarr frappe un coup-franc de 30 mètres légèrement excentré. Tout le monde s’attendait à une frappe de Pierre Lees-Melou mais la tentative du défenseur niçois prend la direction du but avant de heurter le poteau gauche d’un Marc-Aurèle Caillard impuissant.Mehdi Merghem déclenche une frappe de 35 mètres. Le ballon flottant n’est pas loin de surprendre Walter Benitez. Le gardien niçois repousse comme il peut grâce à une manchette.Sur un centre de Pedro Rebocho, Yeni Ngbakoto dévie le ballon de la tête. Il manque de peu le cadre d’un Walter Benitez battu.Parti de son propre camp, Youcef Atal profite d’abord d’un contre favorable puis dépose toute la défense guingampaise sur un long rush plein axe. Il termine sa course en trompant Marc-Aurèle Caillard avec un petit ballon piqué.Sur un contre, Allan Saint-Maximin décale Ihsan Sacko dans le couloir droit. Le centre tendu de l’attaquant niçois est repris en taclant par Youcef Atal qui s’offre un triplé.Youcefa été stratosphérique durant cette rencontre. Déjà très offensif au poste de latéral, l’Algérien est épanoui dans son nouveau rôle d’ailier. Il a débordé, il a provoqué, et il a surtout marqué un triplé. La pépite de l’OGC Nice.Adriena fait preuve de beaucoup de consistance au milieu de terrain. Pierre angulaire de l’entre-jeu niçois, le joueur de 25 ans est à l’origine de la première action et du premier but niçois.Après une période de stagnation, le Malangqui a brillé au début de la saison 2016-2017 est de retour. Qu’il évolue en défense centrale ou sur le côté, dans une défense à 3 ou à 4, le joueur de 20 ans arrive à enchaîner les performances. Il n’a presque jamais été pris à défaut et a même failli marquer sur coup-franc. Un vrai roc.Ihsanétait titularisé par Patrick Vieira. La quatrième fois cette saison. Mais qu’il commence le match ou qu’il entre en jeu, l’attaquant n’a aucune influence sur le jeu niçois. S’il a terminé avec une passe décisive, il a aussi gâché plusieurs opportunités.Marcusa manqué de réussite dans cette rencontre. L’attaquant guingampais n’a pas réussi à se montrer dangereux. Il s’est surtout distingué pour ses multiples accrochages avec Christophe Herelle.Jordann’a peut-être pas profité de la plage lors de son week-end à Nice, mais il a bu la tasse. Le latéral guingampais a pris l’eau face à Youcef Atal. Ses compères de la défense centrale ne sont pas exempt de tout reproche non plus. Ils ont été dépassé par le triple buteur du soir.M.Ben El Hadj n’a pas hésité à mettre la main à la poche. Sept cartons jaunes ont été distribués. Des sanctions nécessaires pour contenir la frustration guingampaise et les mauvais gestes niçois. Il a su contrôler le différend entre Christophe Herelle et Marcus Thuram alors que la situation aurait pu dégénérer.Temps doux– Pelouse glissante: M. Ben El Hadj (: Atal (9eme, 68eme et 73eme) pour Nice: Dante (16eme), Hérelle (37eme), Tameze (38eme) et Burner (72eme) pour Nice - Merghem (19eme), A.Mendy (70eme) et Didot (78eme) pour Guingamp: AucuneBenitez () - Burner (), Hérelle (), Dante (cap) (), M.Sarr () - Lees-Melou (), Tameze (), Makengo () puis Danilo (64eme) - Atal () puis Ganago (76eme), Saint-Maximin () puis Jaziri (82eme), Sacko (: Clémentia (g), R.Coly, Boscagli, Srarfi: P.VieiraCaillard () - Ikoko (), Djilobodji (), Sorbon (cap) (), Rebocho () - Ndong (), Phiri () puis Didot (69eme) - Ngbakoto (), Merghem () puis Blas (77eme), Coco () puis Mendy (62eme) - M.Thuram (: Johnsson (g), Eboa Eboa, Kerbrat, G.Fofana: J.Gourvennec