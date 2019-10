L1 : Dijon s'impose enfin à domicile

Bordeaux s'est imposé à Toulouse (3-1), samedi lors de la 9eme journée de Ligue 1. Les Girondins ont frappé dès la première minute et pris rapidement la mesure de Toulousains inoffensifs. Ils sont au pied du podium. Le TFC est près de la zone rouge.

Le debrief

L’instant T : A la 74eme minute, Gradel s'ouvre le chemin du but et allume de 20 mètres. La balle flottante vient heurter la barre transversale de Costil. Ce but aurait permis aux Toulousains de revenir à 3-2 à un quart d’heure de la fin et d‘y croire encore jusqu’au bout.

Les buts

Les tops et les flops

Nicolas De PREVILLE (8)

MEXER (7)

François KAMANO (3)

La feuille de match

TOULOUSE - BORDEAUX : 1-3

Toulouse

Bordeaux

Toulouse recevait Bordeaux avec toujours en toile de fond la rivalité existant dans ce derby de la Garonne. Un match qui était aussi l’occasion de rendre un hommage appuyé à Brice Taton, jeune supporteur du Téfécé décédé à Belgrade le 29 septembre 2009 à l’occasion d’un match Partizan Belgrade – Toulouse en Ligue Europa. Pour ce faire, un beau tifo a été déployé dans les tribunes mais surtout les joueurs toulousains ont joué avec maillot noir floqué d’un seul nom dans le dos : Brice. Côté terrain, les choses n’ont pas traîné avec un but de De Préville dès la première minute de jeu. Une ouverture du score qui a permis aux Girondins de faire tourner le ballon tranquillement avant de doubler la mise rapidement (19eme). Face à des Toulousains très brouillons, les Bordelais n’ont pas eu de mal à gérer le score jusqu’à la pause.Et dès la première minute de la seconde période, Kamano a bien failli mettre fin au suspense. Une occasion ratée qui a redonné confiance aux Toulousains qui ont enfin cherché à jouer et à venir inquiéter la défense girondine. Mais le collectif bordelais était supérieur ce samedi soir et d’une belle frappe, Hwang a porté le score à 3-0 à l’heure de jeu. Un but de Koulouris sur la première frappe cadrée toulousaine a redonné un peu d’espoir aux Violets mais ils partaient de trop loin. Critiqué pour son absence de jeu lors de sa défaite face au PSG, Bordeaux a répondu présent avec un jeu séduisant et très peu de fautes techniques ce samedi. Une prestation qui permet aux hommes de Paulo Sousa de prendre trois points et de confirmer leur aisance en déplacement (3eme victoire à l’extérieur). Le podium se rapproche pour les Girondins, qui vont pouvoir aborder la trêve internationale avec sérénité. Pour Toulouse en revanche, il y a encore beaucoup de boulot et la zone rouge se rapproche très dangereusement.Dès la première minute, De Préville est servi à 30 mètres du but de Costil, il est seul, avance et marque d’une frappe croisée.Sur un coup-franc frappé par De Préville, le ballon est mis fort devant le but et Pablo jaillit derrière la défense pour marquer du plat du pied.De Préville sert Hwang en retrait qui frappe de plus de 20 mètres. C'est flottant et ça finit au ras du poteau de Reynet qui n'a pas bougé.Koulouris est servi à 30 mètres, il avance sans opposition et frappe du gauche de 20 mètres. C'est croisé...poteau-rentrant.Match quasi parfait pour De Préville qui a été dans tous les bons coups. Un but et deux passes décisives mais aussi de nombreuses occasions, sans compter les avertissements distribués à ses adversaires pour des fautes qu’il a subies.Impeccable défensivement, il a aussi cherché à venir jouer plus haut pour apporter le surnombre. Très propre techniquement, il n’a pas oublié non plus de mettre de l’impact dans les duels.Où est passé le Kamano percutant, et très juste techniquement ? Dans tous les cas, il n'était pas au Stadium de Toulouse où il a multiplié les mauvais choix et n’a quasiment pas gagné un duel.Beau temps – Pelouse en bon état: M.Bastien (: Koulouris (61eme) pour Toulouse – De Préville (1ere), Pablo (19eme) et Hwang (53eme) pour Bordeaux: Vainqueur (50eme), I.Sylla (56eme), Moreira (66eme et Isimat-Mirin (85eme) pour Toulouse – Benito (35eme) et Pablo (82eme) pour BordeauxReynet () – Moreira (), Amian(), Isimat-Mirin (), Sylla () – Sangaré (), Vainqueur () puis Dossevi (78eme), Makengo () puis Sanogo (46eme -) – Saïd (), Koulouris () puis Leya Iseka (88eme), Gradel (: Goicoechea (g), Goncalves, K.Koné, Boisgard: A.CasanovaCostil (cap)() – Mexer (), Koscielny (), Pablo () – Kamano () puis Adli (71eme) , Otavio (), Tchouaméni () puis Ait Benasser (75eme), Benito () – De Préville (puis Basic (90eme), Briand (), Hwang (),: Rouyard(g), Kwateng, Poundjé, Maja: P.Sousa