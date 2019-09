L1 : Contretemps dans la rénovation de la Meinau

Buteur pour l'ouverture du score à la 15e minute, face à Saint-Etienne (2-2), le capitaine toulousain veut jouer tous les coups à fond sans se fixer de limite. « On ne veut pas fixer de limite. On a très bien commencé la saison, mais le plus important sera de bien la terminer », a lancé l'Ivoirien avant d'ajouter : « Tout le monde bosse très bien, on travaille les uns pour les autres. L’esprit du groupe doit être conservé. C’est quand on va bien qu’on peut être en danger, donc continuons comme ça. Cette année, on prend plus de plaisir ». A lire aussi >> Pas de départ pour Max-Alain Gradel (Toulouse)