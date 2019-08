L1 : Banderoles, chants... Nice-OM arrêté

Victor Osimhen a brillé en inscrivant un doublé face à Saint-Etienne pour offrir la victoire à Lille (3-0). Mais il impressionne aussi par son état d’esprit et les différences qu’il crée dans le jeu.



Osimhen, 20 ans et l’état d’esprit d’un vétéran

Osimhen, redoutable devant le but



On avait très envie de le revoir, au soir de la première journée de Ligue 1, après son doublé face à Nantes. On l’a (un peu) revu, il y a une onze jours, à Amiens. On l’a beaucoup admiré, ce mercredi soir. Victor Osimhen a récidivé, devant Saint-Etienne, réinstallant Lille là où il espérait être, c’est-à-dire au même niveau que le PSG et Lyon. Et lui offrant quelque chose de beaucoup plus précieux, aussi : la certitude d’avoir dégoté un nouveau joyau, cet été.Quatre buts marqués en trois matchs n’ont jamais suffi à tirer pareil constat, penserez-vous. Et vous aurez bien raison. Oui mais voilà, le Nigérian ne s’est pas contenté d'empiler deux nouveaux pions. Il a fait beaucoup plus.. Encore en manque de rythme, comme l’a laissé entendre Christophe Galtier après la rencontre, l’attaquant a débuté la rencontre sur le banc. Il est entré peu après le premier quart d’heure de jeu, en lieu et place de Loïc Rémy, touché à la cuisse. Vitor Osimhen lors de l'ouverture de score de Lille face à Saint-Etienne[/caption]Le joueur de 20 ans n’a eu besoin que d’une vingtaine de minutes pour faire la différence. Avec un but, qui, dans sa réalisation, en a dit beaucoup sur son sang-froid : à la réception d’un centre de Bradaric venu de la gauche, l’ancien joueur de Charleroi a pris le temps de contrôler pour ajuster Stéphane Ruffier, du plat du pied gauche., pas vraiment abattu par son statut de remplaçant. « J’étais prêt car le coach m’avait dit que j’allais entrer en deuxième période, a-t-il confié à Canal+, après la rencontre. Je dois rester professionnel, même si je suis sur le banc, car je dois toujours vouloir aider l’équipe. »Plus que le rapport de force, Osimhen a aussi changé le jeu. Ses déplacements de neuf et demi, rapides, ont posé d’énormes problèmes à la charnière centrale stéphanoise composée d’Harold Moukoudi et Loïc Perrin, encore en manque d’automatismes. Et toute l’équipe lilloise en a profité. Le mouvement et la profondeur qu’il a apportés ont, à l’image de la construction du premier but. Les Dogues ont ainsi pu multiplier les offensives. Et l’attaquant, recruté pour 12 millions d’euros, en a récolté les fruits.« Il a été décisif, devant les buts mais aussi dans le jeu, a confirmé Christophe Galtier après la rencontre. Il n’a que 20 ans et sa marge de progression est encore importante. » L’ancien joueur de Wolfsbourg n’est. Ce qu’il a été capable de faire pour se démarquer, contrôler un centre appuyé dos au but et marquer d’une frappe en pivot l’a déjà rappelé. Et pourtant, lui-même pense qu’il doit encore « élever [son] niveau de jeu », comme il l’a assuré au micro du diffuseur. Ça promet.