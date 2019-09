L1 : Avant d’affronter Paris, Bordeaux montre sa solidité à Amiens

Avant d’affronter le PSG, Bordeaux a confirmé sa montée en puissance sur la pelouse d’Amiens (1-3). Les hommes de Paulo Sousa ont réalisé un match sérieux malgré une entame difficile pour enchaîner un sixième match consécutif sans défaite.

Depuis la montée d’Amiens en Ligue 1, Régis Gurtner a toujours fait l’unanimité. Mais le roc picard a été fissuré ce mercredi. Dans les premières secondes, il manque une relance sur une passe en retrait et Jimmy Briand en profite pour tirer. Juste après l’ouverture du score, il commet une erreur similaire en rendant le ballon à Otavio qui offre le ballon de l’égalisation à Yacine Adli. Amiens qui avait ouvert le score dès la 3eme minute n’a pas eu le temps de confirmer à cause d’une erreur individuelle qui a changé le cours de la rencontre.





Yacine ADLI (6)

Steven MENDOZA (5)

Régis GURTNER (3)

AMIENS - BORDEAUX : 1-3

Amiens

Bordeaux

Et si Bordeaux avait le potentiel pour accrocher une place européenne ? Après un Mercato que certains qualifient de léger pour remplir un tel objectif, les Girondins sont cinquièmes de Ligue 1 à la septième journée. En enchaînant un sixième match consécutif sans défaite, ils sont désormais mieux classés que Marseille, Nice, Rennes ou Lyon. Et pour y arriver, Paulo Sousa doit espérer que Yacine Adli continue sur sa lancée. Sur la pelouse d’Amiens, le jeune joueur acheté au PSG en janvier dernier a réalisé un match incroyable. Après l’ouverture du score de Steven Mendoza pour les Picards, le joueur de 19 ans a égalisé dès la 9eme minute. Et de quelle manière. Des 20 mètres, il a réalisé une sublime frappe enroulée pour tromper un Régis Gurtner pas exempt de tout reproche.Mais après le premier but de sa carrière en Ligue 1, le natif de Vitry-sur-Seine ne s’est pas arrêté là. Omniprésent dans chaque offensive bordelaise, il a été en charge de tous les coups de pied arrêtés bordelais du match. Une marque de confiance et de maturité. Juste avant la pause, le milieu de terrain s’est donc naturellement occupé d’un coup-franc plein axe à 19 mètres du but amiénois. Sans trembler, le Franco-Algérien a marqué d’une frappe du droit puissante qui a terminé dans la lucarne. A lui tout seul, ce gamin a remis son équipe dans le droit chemin. Très actif jusqu’à sa sortie à la 79eme, il n’a pas été impliqué sur le but du break de Samuel Kalu. En Gironde, celui qui n’avait joué que sept minutes en Ligue 1 avec le PSG a désormais été impliqué sur trois buts cette saison. La preuve de son épanouissement à quelques jours de retrouver son club formateur. Un nouveau challenge pour lui mais aussi pour son équipe qui aura là un vrai test pour mesurer ses ambitions européennes.Sur sa première action, Amiens ouvre le score. Juan Ferney Otero prend la profondeur dans le couloir droit et centre fort devant le but pour Steven Mendoza qui pousse le ballon dans le but vide.Bordeaux égalise sur une grosse erreur de Régis Gurtner ! Sur une relance à priori anodine, le gardien d'Amiens envoie le ballon directement sur Otavio qui transmet à Yacine Adli . L'ancien joueur du PSG marque d'une superbe frappe enroulée des 20 mètres.Sur un coup-franc plein axe à 19 mètres du but d’Amiens, Yacine Adli déclenche une frappe puissante du droit qui trouve la lucarne côté ouvert.Après un bon travail de Jimmy Briand dans le couloir gauche, Samuel Kalu est servi dans l’axe à l’entrée de la surface de réparation amiénoise. Le Nigérian décoche un tir tendu qui se loge dans le petit filet du but gardé par Régis Gurtner.Yacine Adli a régalé ce mercredi soir. Très présent dans le jeu bordelais, il a marqué deux buts de grande classe. Un superbe enroulée pour égaliser puis un coup-franc puissant pour permettre aux Bordelais de passer devant. Un récital pour l’ancien joueur du centre de formation du PSG.Steven Mendoza avait failli partir durant l’été. Finalement resté en Picardie, le Colombien s’est illustré dès son premier match de la saison. L’attaquant a marqué sur un de ses premiers ballons et a été très actif sur le front de l’attaque amiénoise. Des débuts très intéressants pour la suite de la saison. Avec son départ avorté, il a presque le statut de recrue au sein de l’effectif de Luka ElsnerRégis Gurtner a connu une entame de match catastrophique. Sur ses deux premières relances au pied, il a rendu le ballon à des Bordelais qui en ont profité pour avoir une occasion puis marquer un but. Pas beaucoup sollicité, il a encaissé trois buts. Pas un bon ratio.Temps doux – Pelouse bonne: M.Delajod (: Mendoza (3eme) pour Amiens - Adli (9eme et 45eme+1) et Kalu (73eme) pour Bordeaux: Dibassy (11eme) et Calabresi (45eme) pour Amiens - Kwateng (25eme) et Tchouameni (31eme) pour Bordeaux: AucuneGurtner (cap) () - Calabresi (), Dibassy (), Aleesami (), Chedjou () - Monconduit (), Zungu () puis Gnahoré (71eme) - Guirassy (), Otero () puis Cornette (79eme), Mendoza () - F.Diabaté () puis Kakuta (52eme): Dreyer (g), Lefort, Blin, Bodmer: L.ElsnerCostil (cap) () - Mexer (), Koscielny (), Pablo () - Kwateng () puis Benito (68eme), Adli () puis Aït Bennasser (79eme), Otavio (), Kalu () puis Maja (90eme) - Tchouaméni (), Kamano () - Briand (: Poussin (g), Jovanovic, Wang, Benrahou: P.Sousa