L1 : Angers s’impose au finish à Toulouse et reste dauphin du PSG

Globalement plus entreprenant sur l’ensemble du match, Angers a fini par l’emporter à Toulouse (0-2) grâce à un doublé tardif de Rachid Alioui. Le SCO occupe toujours la deuxième place du classement, derrière le PSG.

Le debrief



6 - Angers a inscrit 6 buts par l’intermédiaire de ses remplaçants en Ligue 1 cette saison (Ninga 3, Alioui 3), plus que toute autre équipe dans les 5 grands championnats. SCOaching. #TFCSCO pic.twitter.com/4uPmxQu0pI

— OptaJean (@OptaJean) September 25, 2019





On approchait peu à peu du temps additionnel quand le fait majeur du match a eu lieu. Alors que Toulouse avait retrouvé des couleurs et semblait avoir pris un léger ascendant sur le SCO, Kelvin Amian s’est rendu coupable d’une poussette franchement évitable sur Casimir Ninga , qui était dos au but. L’arbitre a ainsi accordé un coup-franc plein axe aux visiteurs. Et Rachid Alioui n’a pas laissé passer cette opportunité...

Les buts

Les tops et les flops

Rachid ALIOUI (non noté)

Casimir NINGA (6)

Ibrahim SANGARE (4)

La feuille de match

TOULOUSE - ANGERS : 0-2

Toulouse

Angers

Et si, cette saison, Angers pouvait viser autre chose que le simple maintien ? Quoi qu’il en soit, les hommes de Stéphane Moulin se donnent le droit de revoir leurs ambitions à la hausse en ce début d’exercice. La victoire décrochée à Toulouse ce mercredi - la cinquième, déjà, en 2019-20 - en a été la preuve. Bien en place défensivement, les Angevins ont déployé leur jeu avec confiance et se sont procuré bien plus d’occasions que leurs hôtes. C’est donc assez logiquement que le SCO a fini par prendre le meilleur sur le TFC, même s’il a fallu attendre les dernières minutes de la partie et un doublé de Rachid Alioui (88eme, 94eme) pour que ce succès prenne forme. Impériaux sur leurs terres, les joueurs de l’Anjou n’avaient jusque-là pas pris le moindre point à l’extérieur. C’est désormais chose faite, et cela leur permet de toujours coller aux basques du leader parisien.Friable loin de ses bases, Toulouse pouvait en revanche se targuer d’avoir remporté ses deux premiers matchs de la saison au Stadium. La belle série a donc pris fin ce mercredi. Et, au vu de la prestation des Violets, on peut affirmer sans crainte que cela leur pendait au nez. Une animation offensive laborieuse, un Efthymios Koulouris jamais servi dans de bonnes conditions, une défense parfois hésitante… Les joueurs d’Alain Casanova n’ont clairement pas mis les ingrédients nécessaires pour espérer une issue plus favorable, même si les entrées de Max-Alain Gradel (66eme) et d’Aaron Leya Iseka (77eme) ont apporté un vent de fraîcheur salutaire. Punis en toute fin de rencontre, les Haut-Garonnais concèdent un deuxième revers de rang et s’enfoncent tout doucement dans la seconde partie de tableau (14emes).Angers ouvre le score ! Rachid Alioui se charge de tirer un coup-franc plein axe. L’international marocain expédie un missile du droit. Baptiste Reynet est battu !Le SCO fait le break ! Tandis que les Toulousains font le siège du but adverse, Casimir Ninga part en contre depuis sa moitié de terrain. Le Tchadien entre dans la surface et décale idéalement Rachid Alioui, qui conclut de près !C’est ce qui s’appelle du coaching gagnant. Entré en jeu à la place d’un Stéphane Bahoken blessé (61me), Rachid Alioui a fait basculer la rencontre en faveur de son équipe. L’ancien Nîmois a d’abord battu Baptiste Reynet d’un maître coup-franc (88eme), avant d’enfoncer le clou sur un contre mené par Casimir Ninga (94eme). Du travail bien fait. Auteur d’un triplé express contre Saint-Etienne dimanche dernier (4-1) , Casimir Ninga n’a, cette fois, pas marqué. Mais le Tchadien a montré qu’il était en pleine bourre. Ses nombreuses initiatives en phase offensive et sa passe décisive pour Rachid Alioui (94eme) ont pu en témoigner.On peine encore à retrouver l’Ibrahim Sangaré percutant et juste techniquement, qui rayonnait la saison dernière à pareille époque (avant sa blessure au pied). L’Ivoirien a eu du mal à casser des lignes et n’a pas toujours été bien inspiré dans ses choix de passe.Temps clément - Pelouse en excellent état: M.Thual (: Alioui (88eme et 94eme) pour Angers: Gradel (93eme) pour Toulouse: AucuneReynet () - Moreira (), Shoji () puis Amian (46eme -), Isimat-Mirin (), I.Sylla () - Boisgard () puis Gradel (66eme), Vainqueur (), Sangaré () - Dossevi (cap) (), Koulouris () puis Leya Iseka (77eme), Saïd (: Goicoechea (g), K.Sidibé, Makengo, Y.Sanogo: A.CasanovaButelle () – Manceau (), Pavlovic (cap) (), R.Thomas (), Pellenard () - Fulgini () puis Capelle (69eme), Santamaria (), Bobichon () puis Pajot (81eme) - Pereira Lage (), Bahoken () puis Alioui (62eme), Ninga (: Petkovic (g), I.Traoré, Mangani, Kanga: S.Moulin