L1 : Angers et Saint-Etienne se quittent bons amis

Si les deux formations n’avaient plus rien à espérer ou à craindre, elles ont quand même tenu à assurer le spectacle dans une partie sans tension. D’abord mené par des Stéphanois un ton au-dessus, Angers a failli réaliser le hold-up (1-1).

Le debrief

Le film du match

Tops et flops



TOP 3



FLOP 3

Monsieur l’arbitre au rapport

La feuille de match

L1 (38eme journée) : ANGERS – SAINT-ÉTIENNE : 1-1

Angers

Saint-Étienne

Treizième au coup d’envoi, le SCO ne pouvait plus être rattrapé par un poursuivant, mais avait la possibilité de grignoter deux places en cas de victoire. Au final, Angers achève cet exercice 2018-2019 par un nul. Dominés par la supériorité collective des visiteurs, les locaux ont encaissé le premier but, avant de montrer le caractère pour aller chercher l’égalisation dans la foulée. Ils auraient pu réaliser le hold-up en marquant par Kanga à la toute dernière seconde, mais Moulin a sauvé les siens., d’autant que Tait et Bahoken, les deux fers de lance offensifs, devraient changer d’air cet été. Stéphane Moulin, qui vient de resigner avec le club de Saïd Chabane jusqu’en 2022, doit déjà avoir des maux de tête.Déjà assurés de la quatrième place et de la Ligue Europa , les Verts se déplaçaient sans enjeu… ou presque. Pour la dernière de Jean-Louis Gasset, ils ont joué libérés, récitant une belle partition offensive avec des transitions rapides et organisées, des attaques placées et de la verticalité. Avec davantage de réussite et un Khazri plus réaliste, l’ASSE aurait pu s’imposer largement. A la 64eme, Nordin, qui a cru avoir fait le plus dur en ouvrant le score, est allé fêter son but auprès de son entraîneur , suivi par tous ses coéquipiers.Saint-Etienne devrait rester très compétitif la saison prochaine !Sur un contre, Reine-Adélaïde décale Manceau sur l’aile droite. Le latéral centre de l’intérieur vers le second poteau, où Fulgini reprend directement à bout portant. Moulin repousse sur Tait, qui contrôle et enchaîne. Debuchy supplée son gardien pour dévier en corner.Parfaitement décalé par Hamouma sur la droite du but, Khazri force sa frappe en voyant Butelle sortir sur lui et expédie le ballon au-dessus !But de Saint-Etienne ! Sur un coup franc malicieusement joué, Khazri pique pour Hamouma sur l'aile droite. Le créateur pénètre dans la surface en déposant Santamaria, efface Pajot et sert Nordin aux 10 mètres. Le jeune milieu contrôle et nettoie la lucarne droite du coup de pied.But d’Angers ! Bahoken s'amuse avec Perrin puis Kolodziejczak sur la droite avant d'enrouler un centre au second poteau qui passe au-dessus de Debuchy. Tait reprend directement sur le montant, le ballon revient sur la cheville de J.Moulin et repart dans l'autre sens...Parti dans le dos d’une défense qui le pense hors-jeu, Kanga croit avoir le loisir d’ajuster J.Moulin pour donner la victoire à son camp mais bute sur le portier stéphanois sorti à toute vitesse !Tout le monde avait cru au hors-jeu à la dernière seconde ! Tout le monde, sauf Kanga et J.! Abandonné par sa défense, l’habituel remplaçant de Ruffier est sorti à toute vitesse pour jaillir dans les pieds de l’attaquant angevin et sauver le point du nul ! Jouant de malchance sur l’égalisation du SCO, d’abord attribuée à Tait, le portier des Verts a été concentré durant toute la partie.A seulement 20 ans,s’est imposée comme l’une des pièces maîtresses du milieu de l’ASSE. Très puissant, mais également juste techniquement et doté d’une grosse frappe, le jeune milieu a ouvert le score avec beaucoup de maîtrise sur une offrande d’Hamouma. Auparavant, il avait déjà pris sa chance pour inquiéter Butelle.Virevoltant le long de la ligne de touche,a sonné de nombreux contres et gagné du terrain en percussion. L’Angevin le plus dangereux a été récompensé par une égalisation pleine de réussite, en sachant fausser compagnie à l’expérimenté Debuchy. Si c’était sa dernière sous le maillot noir et blanc, il a soigné sa sortie.Très timide offensivement,a souffert dans son couloir sous les coups de boutoirs de Khazri, Hamouma et Cabella. Souvent dépassé, le latéral a commis des fautes préjudiciables en retenant ses adversaires.Si Angers a perdu la bataille du milieu, c’est notamment parce quen’a pas accéléré le jeu en relayeur. A la peine face à la vivacité de Stéphanois qui ont beaucoup fait circuler dans les 30 mètres du SCO, il s’est fait croquer par Hamouma sur le but de Nordin.Soirée galère pour. Le Slovène a promené sa peine en pointe. Dominé sur les centres par la tenaille I.Traoré/Pavlovic, il n’a décroché que très rarement pour participer au jeu. Remplacé à un quart d’heure de la fin par le jeune ABI, qui s’est mis davantage en évidence.Dans une partie sans enjeu et disputée par à-coups, M.Hamel n’a pas eu à forcer son talent. Lorsqu’en début de première période, Debuchy a réclamé un penalty après un coup de coude de Pellenard dans la surface, il a fait appel à la vidéo avant de décider de ne pas sanctionner un geste involontaire. Et pour ne pas que les esprits s’enveniment dans les dernières minutes, il a sorti deux jaunes sur deux contacts rugueux et en retard.Temps dégagé – Pelouse excellente: M.Hamel (: Nordin (64eme) pour Saint-Etienne - Moulin (csc, 70eme) pour Angers: El Melali (89eme) pour Angers, Kolodziejczak (71eme) pour Saint-Etienne: aucuneButelle () – Manceau (), I.Traoré (cap) (), Pavlovic (), Pellenard () – Santamaria () – Tait (), Reine-Adélaïde (), Pajot () puis Capelle (68eme), Fulgini () puis El Melali (78eme) – Bahoken () puis Kanga (83eme): Boucher (g), Aït Nouri, R.Thomas, A.Bamba: S.MoulinMoulin () – Debuchy (), Perrin (cap) (), W.Fofana (), Kolodziejczak () – Nordin () puis Ghezali (78eme), M’Vila (), Khazri () - Cabella (), Beric () puis Abi (74eme), Hamouma () puis M.Gueye (83eme): Ruffier (g), Vada, Salibur, Aït-Bennasser: J-L.Gasset