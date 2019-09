L1 : Angers accroché à domicile par Amiens

Face à un solide bloc amiénois, les joueurs d'Angers ont été inoffensifs et s'en sont remis à Rachid Alioui pour prendre le point du match nul.

Régis GURTNER (7)

Steven MENDOZA (7)

Ibrahim CISSE (3)

ANGERS - AMIENS : 1-1

Angers

Amiens

Tout en haut du classement, Angers réalise un début de saison presque parfait, avec notamment un sans-faute à la maison (quatre victoires en autant de matchs). Pas question pour les hommes de Stéphane Moulin de changer les bonnes habitudes face à Amiens. Des Amiénois qui sont entrés dans le match avec beaucoup d’ambition en jouant haut dès l’entame de match. Au contraire, les Angevins ont eu du mal à se trouver pendant une bonne vingtaine de minutes, le temps pour Amiens d’ouvrir le score suite à une mauvaise relance de Ludovic Butelle. Petit à petit, les joueurs de Moulin ont repris le dessus dans le jeu. Mais les Amiénois ont bien joué le contre.Physiquement, la seconde période a été assez compliquée pour les 22 acteurs. Mais Angers semblait mieux en place sans pour autant parvenir à revenir au score, alors qu’Amiens a toujours cherché à jouer vers l’avant sans y parvenir très souvent. Malgré une nette domination, le SCO n’a jamais réussi à mettre le feu dans la défense d’Amiens qui a finalement passé une soirée tranquille. Il aura fallu attendre la 83eme minute et un nouveau but de Rachid Alioui sur une frappe puissante pour qu’Angers arrache un point. Au final, ce nul contente tout le monde avec des Angevins qui restent sur la deuxième marche du podium et Amiens qui garde ses distances avec la zone rouge. Le SCO jouera à Paris le week-end prochain alors qu’Amiens recevra l’OM.A la 35ème minute, sur une mauvaise passe de Traoré, Mendoza va à l'interception, mais il se fait découper par Cissé. L’arbitre siffle un coup-franc et donne un carton jaune à l’Angevin. Mais le rouge n’aurait pas été scandaleux.Sur une mauvaise relance de Butelle, Cornette intercepte le ballon, file jusqu’à la ligne et centre en retrait pour Mendoza qui marque de près, du plat du pied.Parti du milieu de terrain, Alioui avance puis frappe de 25 mètres. Son tir plongeant trompe Gurtner en venant se loger sous la barre.Souvent bien placé, il a retardé l’échéance sans prendre de risque. Comme souvent, le gardien amiénois a privilégie l’efficacité à l’esthétique.Il a ouvert le score et a sans arrêt tenté de peser sur la défense angevine. Très mobile, il a joué très juste et a gêné ses adversaires par son placement entre les lignes et sa capacité d’accélération.Pour sa première en Ligue 1, l’ancien Tourangeau a souffert. Souvent en retard, il a multiplié les fautes et aurait même pu être expulsé sur une grosse semelle sur Mendoza.Temps couvert - Pelouse excellente: M.Abed (: Alioui (83eme) pour Angers – Mendoza (13eme) pour Amiens: Ibr.Cissé (36eme) pour Angers: AucuneButelle () – Ib.Cissé () puis Fulgini (60eme), I. Traoré (cap) (), R.Thomas (), Ait Nouri () puis Kanga (75eme) – Santamaria () - Capelle (), Thioub (), Mangani (), Pereira Lage () puis Ninga (46eme -) - Alioui (: Petkovic (g), Pavlovic, Bobichon, Pajot: S.MoulinGurtner () – Calabresi (), Chedjou (), Dibassy (), Aleesami() - Gnahoré () puis Zungu (82eme), Blin () – Otero (), Kakuta (), Mendoza () puis Bodmer (78eme) – Cornette () puis Akolo (65eme): Dreyer (g), Lefort, F.Diabaté, Monconduit: L.Elsner