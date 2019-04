L1 : Amiens et Strasbourg offrent un nul indigent pour la première de Stéphanie Frappart

En mal de confiance en ce moment, les deux équipes n’ont pas proposé grand-chose et se sont logiquement quittées sur un score nul et vierge. Un point précieux pour Amiens qui lutte encore pour son maintien.

L1 (34eme journée) / AMIENS - STRASBOURG : 0-0

Amiénois comme Strasbourgeois n’ont pas pour priorité d’assurer le spectacle en ce moment. En tant que premiers non-barragistes avant cette 34eme journée, les premiers ont une place en Ligue 1 à sauver avec la menace de Caen et Dijon qui arrivent derrière. Aujourd'hui, ces points valent clairement mieux que la note artistique. De leur côté, les seconds se sont déjà offerts leur frisson avec une victoire en finale de la Coupe de la Ligue et ils n’ont plus rien à jouer dans ce championnat. Fallait-il être surpris, dans ce contexte, de voir à la Licorne l’un des matchs les plus ennuyeux de la saison, sans but, sans vraie occasion franche, sans envie ? Le pire, c’est que personne ne se plaindra de ce point pris au bout de la purge, la formation picarde gardant un matelas de quatre points sur la 18eme place et dépassant même provisoirement Monaco (qui a rendez-vous mercredi avec Rennes).D’un coté comme de l’autre, les situations ont été si maigres qu’il est difficile d’en sortir. Mais dans l’ennui et l’âpreté de ce dimanche après-midi, ce sont tout de même les locaux qui ont fait passer les plus gros frissons dans leur enceinte, par le revenant Moussa Konaté par exemple (un poteau en position de hors jeu avant la pause et une frappe trop croisée dans un angle impossible juste après le retour des vestiaires). Trop peu pour espérer faire bouger le tableau d’affichage, et Strasbourg (venu avec une composition qui n’a mis personne dans de bonnes conditions) ne méritait pas mieux non plus. Amiens n’a la tête qu’au maintien, le Racing n’a plus la tête à rien. Si la copie est la même jusqu’à la fin de saison, celle-ci va être longue pour les supporters de chaque camp. Et la première rencontre de Ligue 1 arbitrée par une femme ressemblait finalement à un cadeau empoisonné adressé à Stéphanie Frappart.Alors que les locaux mettent la pression sur la surface adverse, Blin centre au second poteau vers Konaté, qui touche le poteau d’une belle tête. Mais il est finalement signalé en position de hors jeu.Trouvé par Adenon, Konaté contrôle, résiste à Mitrović et croise trop face à Sels. L’angle était très fermé.En l’absence étrange de Gouano, Khaleda été solide derrière et a même adressé un bon ballon pour Konaté (48eme)Idem pour le jeune défenseur strasbourgeois Anthony, costaud comme à son habitude.Devant, Adriena eu une grosse activité, même s’il n’a pas su faire la différence.Même s’il s’est réveillé sur la fin, Serhoua été plus souvent à contre-temps et imparfait techniquement.Moins en vue qu’à l’accoutumée sur son couloir droit, Kennya surtout gaspillé plusieurs cartouches en ne s’appliquant pas sur des bons coups de pied arrêtés.Comme sons homologue adverse, Ludovica passé un long dimanche après-midi et a eu beaucoup de mal à se mettre en évidence, même si sa capacité à aider le bloc à remonter n’a pas disparu.Rien à signaler pour Stéphanie Frappart, première femme à officier en tant qu’arbitre centrale en Ligue 1 et qui a fait ce qu’elle avait à faire en n’hésitant pas à sortir la biscotte à plusieurs reprises.Temps ensoleillé – Pelouse en bon état: MM.Frappart (: Aucun: Timité (83eme) pour Amiens - Ajorque (14eme), I.Sissoko (29eme) et J. Martin (85eme) pour Strasbourg: AucuneGurtner (cap) () - Krafth (), Adénon (), Dibassy (), Pieters () – Timité (), Gnahoré (), Blin (), Mendoza () puis Ghoddos (78eme) - Konaté () puis Otero (70eme), Guirassy (: Dreyer (g), El Hajjam, Lefort, Bodmer, Zungu: C. PélissierSels () - Lala (), Caci (), Mitrović (cap) (), P.Martinez () puis L.Koné (63eme), Carole () – I.Sissoko (), J.Martin () - Grandsir () puis Gonçalves (75eme), Ajorque (), Thomasson () puis Mothiba (91eme): B.Kamara (g), Ndour, Y.Fofana, N.Da Costa: T. Laurey