Kylian Mbappé (PSG) ne veut pas parler du Real Madrid et rêve d’un triplé fou

#Mercato ♻️ : Comme nous vous l’avions évoqué, Paul-José MPOKU s’est officiellement engagé à Al Whada FC ! L’international congolais de 27 ans va donc découvrir le championnat des Émirats Arabes Unis. pic.twitter.com/Eq0fm3lxog — RDC Léopard Foot (@RDCLeopard243) 21 janvier 2020

Histoire de "clore" le chapitre "Mpoku - Standard" Notre ancien joueur tient à faire passer un message à tout le monde, y compris toutes les personnes au seins du Standard de Liège Polo Mpoku 💭 : "Ce n'est pas un adieu, mais juste un au revoir." ↪https://t.co/e7rn6UnrZl pic.twitter.com/Cb4tNOC27v — Adrien (@Adrien140215) 21 janvier 2020

C’est fini entre leet! Le milieu offensif international congolais quitte son club formateur pour la deuxième fois de sa carrière. Revenu enà l’été 2017 après de courtes expériences du côté de l'et de la, le capitaine liégeois s’est engagé ce mardi en faveur du club émirien Al-Wahda SCC pour une durée d’un an et demi (plus une année en option). Selon les médias belges, les "Rouches" empochent environdans l’opération. A lire aussi >> Mercato - RDC: Bakambu ouvre la porte à un retour en Europe ! Agé de 27 ans et passé par l’(Tottenham), l’(Chievo Vérone, Cagliari) et la(Panathinaïkos), le natif dea porté le maillot duà 224 reprises, pour 45 buts et 38 passes décisives.va ainsi vivre àsa première expérience hors des frontières européennes.