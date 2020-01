Kylian Mbappé (PSG) évoque son fantastique coup du foulard

Kylian Mbappé, auteur d'une prestation éblouissante avec le PSG contre Saint-Etienne mercredi (6-1), est revenu sur sa tentative de coup du foulard, qui aurait pu engendrer un but épique.

Mbappé : « C'était pas mal... Je l'ai un peu ici car c'était un beau geste »

Le temps s'est arrêté, mercredi soir, lors du second acte du quart de finale de Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne (6-1). Kylian Mbappé, déjà buteur et double passeur (pour Mauro Icardi) a bien failli inscrire le but de l'année au terme d'un splendide mouvement collectif initié par Neymar et relayé par Edinson Cavani. À la conclusion de cette action limpide après une feinte de Neymar,Le ballon est monté avant de redescendre comme une feuille morte au ras du poteau, devant un public médusé.Perfectionniste, le champion du monde a regretté l'issue de ce geste. Et cela dit tout de sa personnalité.Je l'ai un peu ici car c'était un beau geste, mais voilà ça passe, ça passe », a-t-il expliqué. Le numéro 7 du Paris Saint-Germain s'est néanmoins félicité du visage affiché par l'équipe. « Il y a eu une prise de conscience que ce n'était pas suffisant pour des joueurs de ce niveau de fournir aussi peu d'efforts. Ce n'est pas encore parfait, mais on est beaucoup mieux. Cela soulage ceux qui sont derrière nous. Ils sont plus frais pour nous mettre de meilleurs ballons afin qu'on ait plus d'occasions et qu'on marque plus de buts. C'est du donnant-donnant et tout le monde tire bénéfice de cette situation ».