Kylian Mbappé (PSG) est-il promis au Real Madrid ?

Ce mardi, place à la 4eme journée de la phase de poules de la Ligue des Champions avec différents enjeux dans les quatre groupes concernés.

Groupe G : L'OL doit se réveiller

Groupe H : Périple dangereux pour le LOSC à Valence

Groupe E : Insurmontable pour Genk ?

Groupe F : Le Barça doit réagir

Nous sommes déjà à la 4e journée de la Ligue des champions et des tendances commencent à se dégager pour les clubs impliqués. Certaines équipes peuvent même déjà profiter de cette quatrième journée pour entériner leur qualification pour les 8e de finale de la compétition.Ce n'est guère le cas de Lyon cependant, qui dispute ce mardi un match décisif face à Benfica, après s'être incliné face au club lisboète la semaine dernière sur une bourde grossière d'Anthony Lopes. L'OL espérera pouvoir capitaliser sur sa confiance gonflée par une victoire acquise en Ligue 1 contre Toulouse (2-3) avec un Memphis Depay inspiré.18h55 : Zenit Saint-Pétersbourg - Leipzig21h00 : Lyon - BenficaDans ce groupe, Chelsea et l'Ajax mènent la danse avec six points, Valence suit avec 4 points etla semaine dernière. Les Dogues devront montrer plus de mordant ce mardi pour espérer pouvoir prétendre à un strapontin en 8es de finale.21h00 : Chelsea - Ajax Amsterdam21h00 : Valence - LilleLes Belges du RC Genk sont en très mauvaise posture. Leur match nul face au Napoli à domicile (0-0) est leur seul fait d'arme.pour y défier le champion d’Europe en titre qui ne lui fera pas de cadeau, lui qui reste à une longueur de la première place du Napoli (qui reçoit de son côté le Red Bull Salzburg) dans ce groupe. Liverpool s'était, pour rappel, imposé 1-4 en Belgique.21h00 : Naples - RB Salzbourg21h00 : Liverpool - GenkIl sera intéressant de voir la réaction du Barça face au Slavia Prague,après un succès laborieux (2-1) acquis à Prague la semaine dernière en C1. Quel visage pour Messi et consorts ? L'autre match du groupe sera au moins aussi intéressant, puisqu'il opposera le Borussia Dortmund et l'Inter Milan, respectivement 3ème et 2ème, qui sont à égalité de points. L'Inter l'avait emporté sur le score de 2 buts à 0 au match aller.18h55 : FC Barcelone - Slavia Prague21h00 : Borussia Dortmund - Inter Milan