Kylian Mbappé est un modèle pour Erling Haaland!

Père d’Erling Haaland : « Mbappé est un joueur fantastique dont le niveau fait rêver Erling. Il a plusieurs modèles et Mbappé est assurément l’un d’eux. » (Téléfoot) pic.twitter.com/wlPSJ9Jvsj

— Actu Foot (@ActuFoot_) February 9, 2020

A une semaine du choc qui opposera leau, en huitième de finale de Ligue des Champions, les lumières sont sur la star montante,, son père, qui est passé par plusieurs grands clubs, notamment en Premier League, s'est confié à nos amis deconcernant les prouesses de son fils.Le prodige de 19 ans se sent très bien à Dortmund, club où il compte encore apprendre pour quelques années, avant de franchir un pallier supplémentaire.Haaland senior affirme même que Kylian Mbappé, star du PSG, et précoce à son tour, est un modèle pour son fils, et qu'il aimerait avoir un début de carrière qui lui est semblable...Le face à face entre les deux jeunes attaquants les plus en vue actuellement s'annonce tout juste explosif...