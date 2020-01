Kwesi Appiah (ex-Ghana) en pourparlers avec le Soudan

Le FC Barcelone, le Real Madrid, le FC Valence et l'Atlético Madrid s'affrontent du 8 au 12 janvier prochain, en Arabie Saoudite pour tenter de remporter la Supercoupe d'Espagne. Le FC Barcelone y participe comme étant le champion de la Liga alors que Valence est le vainqueur de la Coupe. L'Atlético Madrid et le Real Madrid sont respectivement deuxième et troisième du championnat la saison passée. Valence affrontera le Real Madrid le 8 janvier, et le vainqueur retrouvera en finale le vainqueur de Barcelone-Atlético, qui se déroulera le 9 janvier, l'autre demi-finale de ce mini-championnat qui réunira les meilleurs clubs de la saison 2018-19. La finale de cette SuperCoupe sera le 12 janvier ! A lire aussi >> FC Barcelone : le beau geste de Messi et Suarez !