Kostas Mitroglou régale avec le PSV Eindhoven [vidéo]

Neymar : « On a une équipe et on doit soutenir le club »

Plus que les premières de Mauro Icardi ou Keylor Navas, c’est bien le retour de Neymar dans le groupe du PSG et sa première de la saison contre Strasbourg qui étaient scrutés samedi au Parc des Princes. Comme attendu, le Brésilien n’a pas été accueilli avec des applaudissements mais bien des sifflets et banderoles hostiles, en réponse à ses envies de départ cet été. Rare dans les médias depuis la fin de la saison dernière, le meneur de jeu parisien s’est arrêté en zone mixte après le match pour mettre les choses au clair. «En offrant la victoire au PSG dans le temps additionnel, Neymar s’est offert un peu de répit et a parfaitement commencé son opération rédemption, voulue par certains groupes de supporters. S’il a pour la première fois avoué publiquement son envie de rejoindre le FC Barcelone - «» - l’ancien Barcelonais a préféré jouer sur l’unité collective pour la saison à venir. Surtout, les rumeurs estivales sont désormais derrière lui, enfin jusqu’au prochain Mercato. «» Et donc pleinement investi dans la quête d’un nouveau titre de champion de France et de la Ligue des Champions.