Anniversaire Kolo Touré: le légendaire Eléphant fête ses 39 ans

Florilège:

’est avec beaucoup de regrets que Nous venons vous confirmer donc notre absence mes coéquipiers et moi en sélection dans les prochains jours tel qu’il le sera pour toutes les autres nations. Par contre, je tiens également à vous rappeler que nous ne devons pas baisser les bras face à cette pandémie que je suis sûr que nous allons tous ensemble nous battre à bouter très loin de nous cette maladie. Je voudrais inviter chaque béninois et béninoise à rester serein et savoir que nous serons bientôt de retour pour de plus belles aventures dans le compte de la beauté et la progression de notre football. Je voudrais également à appeler toutes les populations au respect des mesures de protection communiquées par l’OMS et nos autorités afin de sauver nos vies et celles de nos proches et parents.

Coronavirus : Aliou Cissé 🇸🇳 «Pour le visage, évitez de toucher les yeux, le nez et la bouche. Cela peut empêcher le virus d’entrer dans votre organisme. » #RespectonsLesRegles 💪 😷 pic.twitter.com/DHQs7bYHzq — 13football_com 🇸🇳 (@13football1) March 17, 2020

Le message de Sadio Mané pour lutter contre le #COVID_19 après avoir offert 45000€ au Sénégal 🇸🇳 comme contribution pour lutter contre la maladie !!!! pic.twitter.com/8pjdRkejR4 — Lassana Camara 🎙📻🎤 (@lassanawelt) March 17, 2020

Si enl’ampleur du coronavirus semble moins sévère qu’enet en, l’inquiétude monte face à la propagation galopante de la pandémie à travers les quatre coins du "Continent-mère". A lire aussi >> Coronavirus: RDC, Sénégal, Guinée… Le football s'arrête en Afrique ! Face à ce fléau effroyable, les stars africaines du Ballon rond ne cessent de se mobiliser à travers des messages de soutien et de sensibilisation diffusées sur les réseaux sociaux mais également à travers différentes actions caritatives appréciables. La superstar sénégalaise de Liverpool,, a pour sa part fait parler sa générosité en effectuant un don de 45.000 euros () pour lutter contre la propagation du virus dans son pays. Comme l’a rapporté le quotidien sportif sénégalais,, cette manne financière aidera l’Etat à faire de la prévention, mais aussi à traiter les malades de la pandémie, au nombre deau pays des "Lions".Parmi les autres acteurs du ballon rond engagés, on retrouve également les légendaires camerounaisetqui ont publié une vidéo sur les réseaux sociaux demandant à leurs fans de limiter au plus possible les interactions.A leur manière, le maître à jouer de la sélection guinéenne, le capitaine du Nigeriaou encore le sélectionneur du Sénégalont également posté des messages pleins d'espoir sur les réseaux sociaux."La propagation du Coronavirus nous rappelle tous, les fragilités du monde actuel. Dans ces circonstances, nous devons resserrer les liens et faire de la solidarité active la trame de notre action quotidienne, particulièrement à l’endroit de ceux qui, comme vous, loin de leurs familles, peuvent vivre un sentiment de solitude, voire d’impuissance. Nous sommes tous appelés à faire face à cette urgence sanitaire internationale avec sérieux, sérénité et courage. Que l'âme des disparus repose en paix, que Dieu protège les malades atteint du virus et nous épargne de ce calvaire 🙏🙏🙏""Le monde entier connait depuis quelques semaines un mal dénommé CORONAVIRUS ;un mal dont il m’importe de rappeler la gravité et la prise d’ampleur.Cette désormais ‘‘pandémie’’ a contraint nos dirigeants partout dans le monde à prendre des mesures sécuritaires pour sans doute notre bien et au nombre de ces mesures,se trouve l’annulation sinon le report des deux prochaines journées (3ème et 4ème qualificatives à la CAN 2021) à venir. CTous ensemble,nous vaincrons ce mal et c’est avec cette conviction que je vous remercie de m’avoir lu et compris. Restons forts et optimistes et Vive la lutte contre le Coronavirus !" Vive le FOOTBALL ! Vive le BENIN ! Vive le MONDE«Il y a beaucoup plus que le football dans la vie. Je ne me sens pas à l’aise et je n’ai pas envie de jouer au football dans cette situation. Tout le monde devrait être chez soi avec sa famille durant cette période difficile. La saison devrait être annulée car le monde fait face à une période si turbulente.»A lire aussi >> Obi Mikel claque la porte de Trabzonspor à cause du coronavirus !