Koffi Djidji (Nantes) reste au Torino

Christian Luyindama Nekadio promet de pousser encore plus loin la sélection nationale de la République Démocratique du Congo (RDC) lors la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Egypte. Le défenseur de Galatasaray (D1/Turquie) explique que les joueurs sont concentrés et veulent donner le sourire aux nombreux supporters des Léopards. « La préparation dans l’ensemble se passe bien. Les autres continuent à arriver. Nous nous entrainons dans les bonnes conditions et surtout professionnelles. Nous sommes toujours concentrés pour produire un meilleur résultat à la CAN. Nous n’avons pas à nous mettre la pression. Nous ferons tout pour satisfaire les fans et amener l’équipe le plus loin possible », a-t-il déclaré A Marbella où les Léopards préparent leur participation à la CAN en Egypte, l’équipe affiche presque complet avec 28 joueurs sur 31 présélectionnés. CAN-2019 : Début ce dimanche de stage de Léopards en Espagne La République Démocratique du Congo est logée dans le groupe A de la CAN avec l’Égypte le pays hôte, le Zimbabwe et l’Ouganda.