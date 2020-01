Drogba, Eto’o, Messi, Ronaldo… Le monde du foot pleure la mort de Kobe Bryant

Didier Drogba:



Noooooooooooooooooooooooooooo

💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱

I just can’t believe it

— Didier Drogba (@didierdrogba) January 26, 2020

Samuel Eto'o:

Sadio Mané:





























Rip champion 🙏🙏

Yaya Touré:



So sad 😞

RIP Kobe and Gianna Bryant 🙏🏾 pic.twitter.com/gmjJjsaoTD



— Yaya Touré (@YayaToure) January 26, 2020

Mohamed Salah:



My heartfelt condolences go out to the families and friends of Kobe and of those who died in the terrible accident.

— Mohamed Salah (@MoSalah) January 26, 2020

Pierre-Emerick Aubameyang:





























What an Inspiration RIP legend 😓 @kobebryant

Lionel Messi :

Cristiano Ronaldo :

Neymar :



Dia triste pra nós dos esporte, pra nós fãs e principalmente pra família e amigos de kobe. Com suas mãos se fez lenda, obrigado por exaltar o esporte Kobe... que Deus conforte o coração de sua família e amigos 🙏🏽🖤 #ripkobebryant #24 pic.twitter.com/QPjIy7Fhou

— Neymar Jr (@neymarjr) January 26, 2020

Kylian Mbappé :

Sergio Ramos :

Romelu Lukaku :



Fuck ! 😢

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) January 26, 2020

Achraf Hakimi :

Thierry Henry :



Literally devastated to hear the news about @kobebryant, his daughter Gianna and all those on board the helicopter crash. My thoughts and prayers are with his family and also of the other victims. #RIP #INSPIRATION #LEGEND pic.twitter.com/6ZW3VrDqzn

— Thierry Henry (@ThierryHenry) January 26, 2020

Ronaldinho :



Descanse em paz, meu amigo 🙏🏿 😭 pic.twitter.com/vRqNRyoIhp

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) January 26, 2020

Paul Labile Pogba :

George Weah:



1/1 It is with great sadness that I’ve learned of the passing of Basketball legend Kobe Bryant & his young daughter Gianna. My thoughts and prayers go out to his wife and surviving children, the National Basketball Association, most especially the Los Angeles Lakers organization pic.twitter.com/fKqLslc6JN

— George Weah (@GeorgeWeahOff) January 26, 2020

Il marque ses premiers paniers quand l'illustrefait trembler les filets avec l': Né enoù il a grandi, la légende de la, décédé dans un terrible accident d'hélicoptère dimanche, n'a jamais caché sa passion pour le ballon rond. Sa disparition a profondément ému les acteurs du sport-roi qui ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.Petit florilège, de nos stars africaineset, à, en passant par« Noooooooooooooooooooooooooooon… Je n'arrive pas à le croire»«Repose en paix. Champion»«C'est tellement triste. RIP Kobe et Gianna Bryant»«Toutes mes condoléances aux proches Kobe»« Je n’ai pas les mots… Toute mon affection à la famille et aux amis de Kobe. Ce fut un plaisir de le connaître et de passer de bons moments en sa compagnie. Il était pour nous un génie comme il y en a si peu. »« Tellement triste d’apprendre la déchirante nouvelle de la mort de Kobe et de sa fille Gianna. Kobe était une vraie légende et une source d’inspiration pour beaucoup de monde. J’adresse mes condoléances à sa famille et amis, ainsi qu’aux proches de tous ceux qui ont perdu leur vie dans le crash. R.I.P Légende. »« Triste journée pour les sportifs, pour les fans et surtout pour la famille et les amis de Kobe. Tu as construit ta légende de tes propres mains, merci d’avoir été si important pour le sport… Que Dieu réconforte le cœur de ta famille et de tes amis. »«Repose en paix. Légende»« Littéralement dévasté en apprenant la mort de Kobe Bryant, de sa fille et de toutes les autres personnes qui ont perdu la vie dans le crash de l’hélicoptère. Mes pensées et prières accompagnent sa famille et celle des autres victimes. »« Repose en paix, mon ami. »« Les héros viennent et s’en vont. Les légendes restent pour l’éternité. R.I.P Kobe, sa fille Gianna et toutes les victimes. Mes prières accompagnent les familles. »