Kjell Scherpen (FC Emmen) rejoindra l’Ajax Amsterdam cet été

Selon l’AFP, le transfert d’Aleksandar Mitrovic d’Anderlecht à Newcastle (2015) est l’une des cibles d’une enquête judiciaire qui a vu le siège de la fédération belge et des installations d’Anderlecht être perquisitionnés mercredi.

Alors que le « footballgate » secoue déjà le monde du foot en Belgique depuis octobre dernier, voilà qu’un autre dossier va faire parler. En effet, le siège de la fédération belge et des installations du club d’Anderlecht ont été perquisitionnés mercredi dans le cadre d’une enquête judiciaire ciblant des transferts de joueurs.. L’agence de presse - qui relaye les informations du parquet fédéral - précise que l’enquête vise des faits de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs. « Les soupçons visent des agents de joueurs. Des transactions touchant à des joueurs semblent suspectes. On est pour l'instant au stade du contrôle et de la vérification », a expliqué Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral. Toujours selon l’AFP, aucune interpellation n’a eu lieu au cours des cinq perquisitions effectuées mercredi matin.