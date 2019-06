Keylor Navas (Real Madrid) dans le viseur du Benfica

Historique:

Ambitions :

Le programme à la CAN 2019 :

Les joueurs sélectionnés :

Le coup d’envoi de la grande messe du ‘Continent-mère‘ sera donné le 21 juin 2019 aupour la 32édition de la Coupe d'Afrique des Nations . A l’approche de ce rendez-vous phare des amateurs du ballon rond et de l’ensemble du sport africain, nous poursuivons notre tour d'horizon des 24 équipes qualifiées avec la sélection de la. Coup de projecteur sur les2 sacres en 1968 et en 197446ème (Avril 2019)Deuxième du Groupe G derrière le ZimbabweCédric Bakambu (Beijing Guoan), Trésor Mputu (TP Mazembe), Christian Luyindama (Galatasaray)Florent Ibenge (depuis 2014)Youssouf MulumbuMatampi – Mpeko, Tisserand, Luyindama, Muzinga - Mbemba, Mulumbu, M'Poku - Mputu, Bolasie, Bakambu.En, ce sera la 19ème participation de laen Coupe d’Afrique des Nations. La première remonte à 1965, où lesont été éliminés dès le premier tour de la compétition. Trois ans plus tard, les Congolais disputent leur première finale de laet atteignent à l'occasion la consécration suprême en s’imposant face au1 à 0 grâce notamment à un but mémorable signé par l’illustre buteur congolaisalias «Le Bombardier». Une réalisation historique qui a permis au «» d’intégrer pour la première fois le palmarès de laEn revanche, il ne s’agissait pas de l’unique sacre despuisqu'ils ont remarquablement renoué avec la victoire finale en. Sept fois éliminés dès le premier tour (1965, 1970, 1976, 1988, 2000, 2004, 2013), six fois quart-de-finalistes (1992, 1994, 1996, 2002, 2006, 2017), une fois quatrièmes (1972) et deux fois troisièmes (1998, 2015), les protégés deauront à cœur de ramener pour la troisième fois le sacre final à. A lire aussi >> Rétro CAN: 1968, les Léopards sur le toit de l’Afrique Sur la pente descendante, lesauront à cœur d’enclencher un nouveau cycle vertueux. Toujours adepte du mix entre joueurs locaux et éléments binationaux ou expatriés, le sélectionneursaura-t-il trouver la bonne carburation ? Il le faudra pour éviter de se faire des sueurs froides dans unequi abrite l', pays hôte, ainsi que deux outsiders anglophones : l'du technicien françaiset le, tombeur deslors des qualifications (1-2 à Kinshasa en octobre 2018).Samedi 22 juin : RD CONGO-OUGANDA à 14h30 gmt au CaireMercredi 26 juin : EGYPTE-RD CONGO à 20h gmt au CaireDimanche 30 juin : ZIMBABWE-RD CONGO à 19h gmt au Caire A lire aussi >> Coupe d'Afrique des Nations 2019 : le calendrier complet Auguy Kalambay (Sanga Balende), Parfait Mandanda (Dinamo Bucarest, Roumanie), Anthony Mossi (FC Chiasso, Suisse), Ley Matampi Vumi (Al-Ansar, Arabie Saoudite).Padoue Bompunga (As Vita Club), Djuma Shabani (As Vita Club), Issama Mpeko (TP Mazembe), Christian Luyindama (Galatasaray, Turquie), Arthur Masuaku (West Ham, Angleterre), Wilfried Moke (Ankaragúcú, Turquie), Glody Ngonda (As Vita Club), Fabrice Nsakala (Alanyaspor, Turquie), Marcel Tisserand (Wolfsbourg, Allemagne), Bobo Ungenda (Primeiro De Agosto, Angola).Chadrac Akolo (Vfb Stuttgart, Allemagne), Merveille Bope (Standard Liège, Belgique), Giannelli Imbula (Rayo Vallecano, Espagne), Chancel Mbemba (FC Porto, Portugal), Paul-José Mpoku (Standard Liège, Belgique), Trésor Mputu (TP Mazembe), Youssouf Mulumbu (Kilmarnock, Ecosse), Nelson Munganga (As Vita Club), Fabrice Ngoma (As Vita Club), Aaron Tshibola (Kilmarnock, Ecosse).Britt Assombalanga (Middlesbrough, Angleterre), Cédric Bakambu (Beijing Guoan, Chine), Yannick Bolasie (Anderlecht, Belgique), Jonathan Bolingi (Antwerp, Belgique), Elia Meschack (Tp Mazembe), Kabongo Kasongo (Wedha Club, Arabie Saoudite), Jacques Maghoma (Birmingham, Angleterre), Jackson Muleka (TP Mazembe).