Kayserispor : Adebayor rejoint Ntep

Pour cette 63e Ă©dition du championnat, le club du fromager n’a pas refait les mĂȘmes erreurs, mĂȘme deux semaines aprĂšs le dĂ©but de la nouvelle saison, on peut affirmer qu’aucun dĂ©part majeur n’a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©. A l’inverse, le staff technique a renforcĂ© son effectif avec de nouvelles recrues en la personne de KonĂ© Modibo, Dah Ollo Filomon et Kangoh Simon. Cependant c’est TraorĂ© Siaka qui sera le coach de cet effectif pour cette nouvelle saison. L’ex entraĂźneur de l’ASEC Mimosas a remplacĂ© Oussou IsraĂ«l parti Ă l’AS Tanda. La saison derniĂšre avait Ă©tĂ© trĂšs pĂ©nible pour le Sporting Club de Gagnoa qui sortait pourtant d’une saison 2017-2018 rĂ©ussie avec en prime une place sur le podium et en compĂ©tition Africaine. L’une des grandes raisons de l’échec du Sporting lors de la saison prĂ©cĂ©dente c’était le dĂ©part de prĂšs de la moitiĂ© des joueurs cadres de son effectif. On peut citer les noms de Togui Mel, Sery Dogbo et Boti Bi Armand.Parce que le Sporting Club de Gagnoa est l’une des meilleures Ă©quipes du championnat Ivoirien sur ses derniĂšres annĂ©es. Sur ses 6 derniĂšres saisons, le club a fini 4 fois sur le podium dont 3 fois successives (2013 Ă 2016). Il faut aussi noter que les deux derniers meilleurs buteurs de la MTN Ligue 1 sont issus du Sporting Club avec en plus le record absolu de buts inscrits par un joueur sur une saison rĂ©alisĂ©e par Togui Mel lors de la saison 2017-2018 avec 23 rĂ©alisations.