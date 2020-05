Karl Toko Ekambi va rester à l'OL ? Son agent confiant

🎙 Selon l’agent de Karl Toko Ekambi, l’Olympique Lyonnais devrait lever l’option d’achat de 11,5M€ pour l’attaquant camerounais. pic.twitter.com/mfDC7Rb7MY — Foot Transfert (@FootTransfert18) May 8, 2020

L’international camerounais devrait poursuivre l’aventure avec les Gones. L'agent du Lion Indomptable Samir Khiat pense qu'il va rester à l'OL"L'OL est satisfait du joueur, le joueur est satisfait de l'OL et de son projet. Il n'y a encore aucune certitude aujourd'hui, mais le joueur s'y sent bien, le club apprécie le joueur, que ce soit sa mentalité et sa marge de progression. Tous les voyants sont au vert pour essayer de trouver une solution pour que le joueur reste à Lyon" a indiqué Khiat dans une interview à L'Équipe du Soir.A lire aussi sur Orange Football Club >> OL : Option d'achat bientôt levée pour Karl Toko Ekambi ?