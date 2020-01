Karim Hafez (Kasimpasa, ex-Lens) prêté au Yeni Malatyaspor (officiel)

Comme annoncé ce jeudi, Edinson Cavani ne quittera pas le Paris Saint-Germain cet hiver. Sur la même longueur d'onde que Thomas Tuchel, le directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, l'a confirmé avant la conférence de presse de Thomas Tuchel ce vendredi. « On est arrivés à un accord avec personne, il est disponible pour la convocation, On n'a jamais pensé à le vendre. À un moment on a ouvert la négociation mais il n'y a pas eu d'accord. Six ans et demi dans un club, ça va pas s'effacer en deux semaines de discussion. Il est disponible. »

Leonardo se projette sur les échéances sportives

Refrain identique pour Layvin Kurzawa, très proche de la Juventus dans le cadre d'un échange avec l'Italien Mattia De Sciglio, avant que la Vieille Dame ne fasse marche arrière. "On avait un accord pratiquement fait avec le joueur, avec De Sciglio, du côté de la Juve, ça a fait sauter. On est contents que Layvin reste. Il a son espace dans l'équipe". Leonardo s'est projeté sur les prochaines échéances, qu'il aborde avec humilité et détermination. « La priorité c'est le sportif, c'est les matches, matches, matches. On a déjà une finale à jouer de Coupe, on a le 8e de C1. L'idée du mercato c'est de garder le groupe. On vit un moment positif, on a un groupe compétitif complet. »