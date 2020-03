Karim Benzema ne connaît ni Florentin Pogba, ni Abdennour

Cédric Bakambu forcé par son club à retourner en Chine https://t.co/haM4S5tjlm pic.twitter.com/GwN1Sz8pN6 — Parier autrement (@ParierAutrement) March 20, 2020

Rentré enpour se mettre à l'abri de la pandémie duqui sévissait ardemment enen janvier et février derniers,doit désormais rallier de nouveau l’dès la semaine prochaine. Les consignes de son club, le, sont tombées : le buteur vedette desde la République Démocratique du Congo aura pour objectif d’être prêt pour la reprise du championnat chinois, début mai. Dans un entretien accordé à So Foot , "" a évoqué cette situation, pas évidente à vivre en temps de confinement.«Cela m’angoisse de laisser ma femme en France. Elle est enceinte, elle va bientôt accoucher, donc elle ne peut pas prendre l’avion. Après, jouer au foot, c’est mon métier, ce n’est pas moi qui décide. Mais c’est une situation particulière», reconnaît l’ancien pensionnaire de, rassuré néanmoins par l’évolution de la situation sanitaire en. «Ils n’auraient pas pris le risque de nous rapatrier si la situation ne s’était pas améliorée, je n’ai aucune inquiétude là-dessus. Et puis mes amis restés à Pékin m’ont rassuré. Le club va d’abord nous confiner pendant deux semaines, c’est obligatoire avant de reprendre l’entraînement, puis le championnat se jouera à huis clos», explique. « En, ça s’est calmé, il y a de moins en moins de cas de contamination. Je pense même qu’en ce moment, Pékin est plus "safe" que Paris. Par rapport à ça, je n’ai pas vraiment d’appréhension.»Le confinement a immanquablement bouleversé le quotidien de footballeur professionnel de, même en période d’intersaison: «Je ne peux plus voir mon coach personnel, donc je m’adapte comme je peux. Je fais des abdos et du gainage dans mon salon, je monte les escaliers, raconte le Léopard, non sans humour. Et puis j’ai mon fils de deux ans qui est tellement turbulent, que c’est lui qui me fait faire du sport. » Il convient de rappeler que les rumeurs de son arrivée prochaine au, qui alimentèrent le dernier mercato d’hiver, paraissent bien loin aujourd’hui. Un retour en Europe ne se fera pas dans l’immédiat à en croire les paroles du numéro 17 des« Mon club ne me laissera pas partir cet été, alors que le championnat aura tout juste débuté. Il n’y aura rien avant l’hiver prochain… » A lire aussi >> Son transfert avorté au FC Barcelone ? Bakambu sort du silence !