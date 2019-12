Clasico: Karim Benzema, la statistique inquiétante

sera très attendu ce soir pour confirmer ses belles prestations cette saison, à l'occasion du choc qui opposera les Merengue au Catalans.La terre s'arrêtera de tourner ce soir à l'occasion du 242e Clasico, qui opposera ce mercredi soir leau, et le français tentera de chasser le signe indien.Karim Benzema disputera ce soir son 21e Clasico en Liga, et n’aura goûté à la vctoires qu'à 4 reprises, pour 12 défaites et 4 matches nuls. Coté buts, ce n'est guère plus glorieux, avec 6 buts et 3 passes décisives.Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema est désormais l'atout offensif numéro 1 du Real Madrid, et il tentera de soigner ses statistiques dès ce soir.