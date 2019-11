«Laissez-moi jouer pour l'Algérie !» Karim Benzema se révolte !

« À UN MOMENT, MON ÂGE NE ME PERMETTRA PLUS DE JOUER AU BARÇA »

Luis Suarez : « Un jour viendra où mon âge ne me permettra pas d’être à la hauteur de ce dont le FC Barcelone a besoin pour être compétitif, mais tant que je peux, tant que j’ai la force, ce serait mieux qu’on me ramène un concurrent car je serai obligé de donner encore plus. » pic.twitter.com/EZk1bs1uAO — Actu Foot (@ActuFoot_) 14 novembre 2019

Après six ans passés au FC Barcelone, et alors qu’il fêtera ses 33 ans dans deux mois,reconnaît que son aventure du côté du Camp Nou touche peut-être à sa fin. S’il n’a pas émis le désir de partir, l’Uruguayen a indiqué qu’il ne serait « pas du tout surpris » si son club venait à entamer la quête de son remplaçant au poste d’attaquant.. Certains pourraient même y voir une demande pour un bon de sortie en vue de l’été prochain alors que son nom circule en MLS depuis quelques jours . C’est dans un entretien au quotidien uruguayen Ovacion que Suarez a livré ses propos, indiquant que « ce n’était pas facile de jouer dans un club tel que le Barça ». « Il faut s’adapter et gagner sa place. Ici, j’ai passé cinq ans à faire continuellement face à la pression et à essayer en même temps de répondre de la meilleure des manières. Mais si le club venait à rechercher ou cibler un autre numéro 9, ça ne serait pas une surprise. C’est la réalité du football qui veut ça », a ajouté « El Pistolero ».Depuis qu’il a débarqué en Catalogne en 2013, Suarez a toujours marqué au moins 20 buts par saison. En cet exercice 2019/20, il a trouvé le chemin des filets à sept reprises en 13 matchs. Il reste donc encore performant, et: « Viendra le moment où mon âge ne me permettra pas de jouer au niveau requis pour Barcelone, mais tant que je le peux et que j’ai la force de batailler, alors que je continuerai à le faire. »