🔴FLASH: Karamoko Dembélé au PSG, ça brûle !

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : ACHRAF HAKIMI (MAROC – DORTMUND)

LE 11 TYPE AFRICAIN DE LA SEMAINE (4/3/3)

Achraf Hakimi n’est pas prĂȘt d’oublier cette derniĂšre semaine. Auteur d’un doublĂ© tonitruant en Ligue des Champions sur le terrain du Slavia Prague, le latĂ©ral gauche a marquĂ© un nouveau but samedi face Ă Fribourg (2-2). Avec 4 buts inscrits en 12 matchs toutes compĂ©titions confondues, le Lion de l’Atlas a dĂ©jĂ amĂ©liorĂ© ses statistiques de la saison derniĂšre (3 buts en 28 matchs). Dans la forme de sa vie, le joueur prĂȘtĂ© par le Real Madrid se rappellera sans doute longtemps de ces quelques jours, mais pour une toute autre raison. En mettant son pouce Ă la bouche au moment de cĂ©lĂ©brer son premier but de la semaine, Achraf Hakimi a fait savoir qu’il allait ĂȘtre papa pour la premiĂšre fois. Une nouvelle officialisĂ©e le lendemain sur les rĂ©seaux sociaux par le joueur et sa compagne.TrĂšs rassurant dans les airs comme au sol, Alfred Gomis n’a rien laissĂ© passer face Ă Strasbourg. Son troisiĂšme « clean-sheet » de rang Ă domicile permet aux Dijonnais de remporter leur deuxiĂšme succĂšs consĂ©cutif.FormĂ© au FC Barcelone, l’international Espoirs espagnol Adama TraorĂ© pourrait encore porter les couleurs du Mali. Le succĂšs surprise de Wolverhampton Ă Manchester City (0-2) porte la marque de son doublĂ©.Impeccable dĂ©fensivement Ă Toulouse, Mexer a aussi cherchĂ© Ă venir jouer plus haut pour apporter le surnombre, dĂ©livrant sa premiĂšre passe dĂ©cisive avec Bordeaux. TrĂšs propre techniquement, il n’a pas oubliĂ© non plus de mettre de l’impact dans les duels.Infranchissable dans les airs, Willy Boly a Ă©tĂ© le socle dĂ©fensif des Wolves, auteurs de la sensation de la semaine face Ă Manchester City (0-2). Une habitude pour l’ancien Auxerrois, dont le nom revient du cĂŽtĂ© d’Arsenal.Achraf Hakimi n’est pas prĂȘt d’oublier cette derniĂšre semaine. Auteur d’un doublĂ© tonitruant en Ligue des Champions sur le terrain du Slavia Prague, le latĂ©ral gauche a marquĂ© un nouveau but samedi face Ă Fribourg (2-2). Avec 4 buts inscrits en 12 matchs toutes compĂ©titions confondues, le Lion de l’Atlas a dĂ©jĂ amĂ©liorĂ© ses statistiques de la saison derniĂšre.Lors de la large victoire du PSG sur Angers (4-0), Idrissa Gueye a fait montre de son volume de jeu habituel, avec un bon nombre de ballons rĂ©cupĂ©rĂ©s et des orientations inspirĂ©es. Un but viendra rĂ©compenser son travail en seconde pĂ©riode.Valeur sĂ»re d’une Ă©quipe mal partie en Serie A, Franck KessiĂ© n’a pas tremblĂ© au moment de transformer le penalty qui donnera une importante victoire aux Rossoneri. PrĂ©cieux ensuite pour conserver cet avantage.GaĂ«l Kakuta a parfaitement menĂ© la manoeuvre face Ă Marseille (3-1). DĂ©cisif sur l’ouverture du score, l’ancien Espoir de Chelsea s’est multipliĂ©, rĂ©ussissant Ă peu prĂšs tout ce qu’il entreprenait.EntrĂ© en fin de match, Fousseni DiabatĂ© a Ă©tĂ© un danger permanent pour la dĂ©fense marseillaise. C’est lui qui d’une passe splendide lance Mendoza vers le troisiĂšme but, scellant le succĂšs des Picards (3-1).TitularisĂ© pour la premiĂšre fois avec NĂźmes dimanche Ă Lille, Kevin Denkey a su rendre la confiance accordĂ©e par son entraĂźneur. Mobile et puissant, il a beaucoup osĂ© et s’est trouvĂ© parfaitement placĂ© pour marquer le second but des Crocos en seconde pĂ©riode.UtilisĂ© au poste de milieu offensif gauche par Christian Gourcuff, Moses Simon est en train de faire son trou Ă Nantes. Face Ă Nice, le Super Eagle a distillĂ© un ballon de but Ă Kalifa Coulibaly, butĂ© deux fois sur Benitez avant de marquer le but de la victoire en toute fin de match