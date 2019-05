Karamoko Dembélé : le jeune phénomène ivoirien fait ses débuts pros à… 16 ans !

A seulement 23 ans, Pépé s'est imposé comme un grand en championnat français. Seul Kylian Mbappé, le crack du PSG, fait mieux que lui cette saison. Le Drogue portera les espoirs d’une Côte d’Ivoire qui ira encagoulée en Egypte pour faire valoir un passé lointain qui rime avec deux étoiles continentales. Interrogé sur choix de jouer pour la Côte d'Ivoire après le départ à la retraite plusieurs cadres de la génération dorée , l'attaquant lillois est optimiste. « Non ce n'est pas difficile d'assurer la transition après la génération dorée. Car nous arrivons avec une nouvelle génération composée de beaucoup de binationaux. C'est nouveau pour eux parce qu'ils n'ont pas la culture des terrains d'Afrique. Ce sont des détails qui comptent mais il faut s'adapter. On a une belle génération qui arrive avec des joueurs talentueux », a-t-il déclaré sur RFI. « La génération dorée a eu son temps. À nous maintenant d'écrire notre histoire en commençant par la CAN en Egypte qu'il faudra bien préparer pour justement la gagner. Après nous aurons une CAN en Côte d'Ivoire qui sera très importante. Nous sommes dans une poule de la mort mais nous nous battrons pour passer ce cap. Car si nous voulons gagner cette compétition, il faut justement battre les plus forts ». Toutefois pour sa première CAN, celui qui a marqué 22 buts et délivré 11 passes ne veut point endosser le rôle de leader offensif. « Leader offensif, je ne dirai pas ça parce que c'est ma première CAN et je suis nouveau. Il y a des cadres dans cette équipe qui ont déjà joué et même gagné cette compétition. Ils sont donc largement plus expérimentés que moi. Moi j 'arrive en tant que nouveau joueur pour apporter un plus à cette équipe. Mais c'est sûr que des joueurs offensifs comme Max-Alain Gradel ont beaucoup plus à apporter en terme d'expérience que moi. Moi j 'apporterais mon explosivité et ma combativité. Ce sera une CAN compliquée. Et Endosser un rôle de leader, je ne vois pas ça comme ça », a-t-il clarifié. A lire aussi >> Nicolas Pépé (Lille) vainqueur écrasant du Prix Marc-Vivien Foé 2019