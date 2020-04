OFC Légendes : Kalusha Bwalya, le miraculé

La Zambie se recueillera mercredi en hommage aux joueurs de son équipe nationale, décédés dans le crash de leur avion, en 1993 à Libreville.

Le 27 avril 1993, au large de Libreville, au Gabon, l'avion militaire transportant l'équipe nationale zambienne se crashe dans l’océan Atlantique peu après son décollage. Rassemblés en vue d’un match éliminatoire de Coupe du monde au Sénégal, tous les passagers, joueurs de l'équipe nationale et leur staff, perdent la vie. Retenu par le PSV Eindhoven, le joueur vedette Kalusha Bwalya a échappé à ce funeste destin. L'ancien Ballon d'Or africain rend aujourd'hui hommage à ses ex-coéquipiers, lui qui devient par la suite sélectionneur puis président de la Fédération zambienne de football, et vit les Chipolopolo triompher en finale de la CAN 2012, à… Libreville.La Zambie rendra hommage aux victimes ce mercredi, aux Heroes Acre (photo) de l'Independence Stadium de Lusaka, où elles reposent. Il s'agira d'un hommage discret, en raison de l'épidémie de Covid-19. Les victimes comprenaient le président de la Fédération de l'époque, Michael Mwape, ainsi que le légendaire attaquant Godfrey Chitalu, qui était alors le sélectionneur. L'attaquant Kelvin Mutale, qui, trois jours plus tôt seulement, avait réussi un triplé lors d'une victoire (3-0) sur la pelouse de l'île Maurice en éliminatoires de la CAN 1994, et le gardien de but Efford Chalaba avaient également péri dans l'accident. L'année suivante, une nouvelle équipe de Zambie atteignit la finale de la CAN disputée en Tunisie.