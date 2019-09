Kalidou Koulibaly prévient Sadio Mané !

« Naples ne vous supporte pas, il vous aime », a-t-il poursuivi au Corriere dello Sport. « J’en ai été témoin à maintes reprises, non seulement dans les moments de bonheur que le football vous procure, mais aussi dans la vie quotidienne. Lors d’un des jours difficiles, celui qui a suivi mon propre but contre la Juventus, les gens m’ont adouci. J’ai très vite récupéré. En ce qui concerne la victoire d’avril 2018, j’ai senti Naples vibrer aux quatre coins du monde », a-t-il ajouté.« Qui va gagner le Scudetto ? Napoli ! Et vous pouvez écrire ça. Nous le croyons, la défaite à Turin n’a laissé aucune trace. La saison vient aussi de commencer », dixit-il sans mâcher un mot.S’exprimant sur le choc qui l’opposera à Liverpool la semaine prochaine, Kalidou Koulibaly s’est montré confiant et un peu taquin envers son compatriote, Mané. « La Ligue des champions me donne des frissons, la chair de poule. J’étais le capitaine de [Sadio] Mané, même s’il ne l’admettra jamais. Ce sera un autre spectacle avec Liverpool. Nous sommes ici pour donner quelque chose de nous-mêmes, nous amuser et partager certaines émotions. Quel sens cela fait-il, dites-moi, de faire des chants de singe? », a-t-il conclu.