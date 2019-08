Juventus : Un duo Matuidi - Mandzukic pour Lukaku ou Pogba ?

La presse italienne évoque ce mardi un package composé de Blaise Matuidi et Mario Mandzukic envoyé à Manchester United pour faciliter un transfert. Mais la Gazzetta dello Sport évoque une transaction avec Romelu Lukaku, alors que Tuttosport parle de Paul Pogba.

Le Real aussi bloqué par les 150 millions demandés pour Pogba

L’échec des négociations entre Paulo Dybala et Manchester United n’a pas enterré définitivement l’espoir de la Juventus Turin de monter un deal avec le club anglais. A en croire la presse italienne, les Bianconeri songeraient toujours à une transaction complexe, incluant des joueurs, pour recruter chez les Red Devils. La Gazzetta dello Sport évoque un package contenant Blaise Matuidi et Mario Mandzukic, sur les tablettes du club mancunien, pour empocher la mise pour Romelu Lukaku. L’attaquant international belge était d’accord avec la Juve et aurait probablement rallié le Piémont si Dybala avait trouvé un accord de MU.Mais Maurizio Sarri compte bien sur Lukaku, un profil plus physique que Dybala, et ne lâche pas le morceau.Mais la Juve a peut-être un autre agenda que le recrutement d’un attaquant suite à la volte-face de l’Argentin. D’après les informations de Tuttosport, régulièrement bien informé sur l’actualité du club turinois, le duo Matuidi-Mandzukic pourrait bien être envoyé à Manchester. Pas en contrepartie de Lukaku, mais de Paul Pogba. Les Red Devils continuent de valoriser le milieu des Bleus à 150 millions d’euros, un montant que la Juventus ne peut pas aligner en l’état. D’où son désir de trouver un montage plus élaboré pour rapatrier le champion du monde 2018, trois ans après son départ. Toujours sur le cas Pogba, Marca explique que le Real Madrid s’apprête à lancer une ultime offensive. Mais là aussi le montant réclamé par MU se révèle problématique.Une proposition bien évidemment rejetée.