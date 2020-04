Juventus Turin : Vers une prolongation pour Gianluigi Buffon

Les confidences du gardien international camerounais de l'Ajax Amsterdam invité ce samedi, de "Droit dans les yeux", sur Canal+ Sport.

Confidences

Choix payant

André Onana avait dû choisir entre la CAN 2017 et l'Ajax Amsterdam. Convoqué en sélection natiinale en prélude à ce tournoi, le jeune gardien camerounais, 20 ans à l'époque, a préféré son club. Un choix qu'il serait prêt à refaire, même si son pays a terminé champion d'Afrique cette année-là. C'est ce qu'il a confié ce samedi, lors de l'émission "Droit dans les yeux" diffusé sur Canal+ Sport."Je ne regrette pas d'avoir manqué la CAN 2017", assure-t-il. "Avant cette compétition, nous avons eu un nouvel entraineur à l'Ajax. Il m'a dit : André je vais te donner 3 matchs. J'ai fait ces matchs et je suis resté dans les buts durant la phase aller de la saison. Quand la CAN arrive, j'étais devenu pratiquement le gardien numéro un. Je devais absolument consolider ma place à l'Ajax. En plus, en sélection je n'étais pas le gardien numéro un", explique le Lion Indomptable.A cette époque en effet, André Onana alignait des perdormances hors-normes en championnat et en Ligue Europa. Sur une bonne lancée, le Camerounais devait absolument rester en club pendant le mois de la CAN pour consolider sa place. Chose faite. "J'ai été appelé avec la sélection, explique-t-il. Je suis allé au Cameroun, j'ai rencontré le président de la Fédération et je lui ai expliqué ma situation". La suite, on la connait. Le Cameroun est titulaire incontesté à l'Ajax. Sacré 7e meilleur gardien au monde au Trophée Yacine, Onana affole les grands clubs comme le Barça, Chelsea ou encore Manchester United.