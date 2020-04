Une enfance difficile

De gardien de but à attaquant légendaire

L’éclosion à l'AS Monaco

La gloire au PSG

Ce but de Weah face au Bayern en 1994...mes aïeux ! #PSG pic.twitter.com/H5mz6Lu1pB — Abdellah Boulma (@abdellahboulma) March 28, 2020

La consécration au Milan AC

George Weah, le seul joueur africain ayant reçu le Ballon d'Or : 👇https://t.co/O7asWcFVoZ pic.twitter.com/oU1nPN7cAI — Outdooors|Média Sportif (@outdooorsma) March 30, 2020

Pour fêter l’anniversaire de George Weah, une vidéo de son but en solo marqué avec le l’AC Milan ! 🔴⚫️ #LeRetroCorner pic.twitter.com/eFHfjBhc7d — Le Corner (@Le_Corner_) October 1, 2019

Fin de carrière en Angleterre

🗓 12 January 2000: Ballon d'Or winner, George Weah signed for Chelsea and made an instant impact with this goal v Spurs on the same day! 👌 pic.twitter.com/HOmGxX1BAx — Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) January 12, 2019

La retraite à Al Jazira

Did you know George Weah and James Debbah played for Al Jazira Club in 2002 pic.twitter.com/AqItuQ7Fpv — E kwesi Mensah 🇱🇷 (@TalkingSports07) March 31, 2020

De Mister George à Mister President

26 décembre 1995 : Ballon d'Or 28 décembre 1994 : Sénateur de #Monrovia 26 décembre 2017 : Président de la République du #Liberia Moi béni pour Mister #Weah pic.twitter.com/FFCsNyu3Jq — Alpha 🇸🇳🇬🇳 (@malapha) December 29, 2017

Footballeur, sénateur puis président de la République du Liberia, la vie de George Weah est un véritable conte de fées.Né le 1er octobre 1966, l’enfant terrible du football africain, a vécu une enfance assez difficile. Il a passé son enfance à Clara Town, un bidonville de la capitale Monrovia. Il a été élevé par sa grand-mère après la mort de son père, dans la plus grande pauvreté au milieu de ses treize frères et sœurs. Pour survivre, l’enfant du ghetto a dû cravacher. Il sèche l’école pour vendre du pop-corn en sachet et des sucettes dans la rue et se faire quelques sous.C'est en effet dans les ruelles du bidonville que Weah découvre le football. Il a marqué ses premiers buts, tapant pieds nus dans un ballon en plastique. Weah débute son parcours avec le club de Fefeh United Sports Association comme… de gardien de but. Mais bien après, il s’est reconverti en attaquant de pointe dans le club camerounais Tonnerre de Yaoundé. C’est à ce moment-là que son destin bascule. Une saison au Cameroun lui suffit pour se faire remarquer par Claude le Roy, alors entraîneur de des Lions Indomptables. Le technicien français impressionné par les qualités footballistiques du libérien le recommande à Arsene Wenger, coach de l’AS Monaco.A 22 ans le jeune joueur rejoint alors Arsène en Principauté et son histoire européenne démarre alors. Doté d’un talent hors pair, l’ascension de Weah a été fulgurante. Weah reste quatre ans sur le Rocher (1988 à 1992) pour une Coupe de France en 1991, et une finale de C2 face au Werder Brême.L"attaquant complet", alliant vitesse, technique, finition, puissance, dribble, jeu de tête, jeu en appui ou en profondeur, fait ensuite le bonheur du Paris-Saint Germain. En trois saisons, Weah, véritable phénomène du football mondial dans les années 90, empile les buts – 55 en 138 matches – et les trophées. Il a été sacré champion de France en 1994 et remporté deux Coupes de France et une Coupe de la ligue. Weah marque des buts mais marque également les esprits. Les amoureux du foot se rappellent certainement de son but somptueux face au Bayern en 1994 en Ligue des champions après un slalom incroyable au sein de la défense allemande ponctué par une frappe en pleine lucarne d’Oliver KahnEn 1995, le Libérien cède aux sirènes d’un des grands d’Europe : le Milan AC. Il s’agit de l’année de la récompense. Weah a remporté le Ballon d’Or pour devenir le premier joueur africain à gagner la plus prestigieuse distinction footballistique individuelle. Cerise sur le gâteau Weah décroche le Ballon d’or Africain.L’enfant du ghetto a fait étalage de toute sa classe sur les terrains italiens, ajoutant deux champions d’Italie à son palmarès. Parmi ses buts d’anthologie sous le maillot rossonero, on retient sa chevauchée fantastique de plus de 80 mètres face au Hellas Vérone en 1996 : Il récupère le ballon dans sa surface de réparation, remonte tout le terrain balle au pied, crochète, quelques dribbles, contres favorables au passage et un grand pont pour finir par une frappe croisée… Légendaire !En Angleterre, Weah a connu des aventures moins marquantes. A 33 ans, "Mister George" découvre la Premier League en signant à Chelsea. Malgré une coupe d'Angleterre, le libérien n’est parvenu à s’imposer ne jouant que 15 matchs. Weah décide de faire son retour en France sous le maillot de l’Olympique de Marseille, après un court passage à Manchester City (9 matchs).Après une saison au club phocéen, Mister George rebondit aux Émirats arabes unis. Il joue quelques matchs pour Al Jazira jusqu'en 2003. Le 11 juin 2005, George Weah fête son jubilé au stade Vélodrome.Après avoir-raccroché ses crampons, le seul lauréat africain du Ballon d'Or se lance dans la vie politique. Sorti de la pauvreté grâce à son jeu de jambe, le fils du peuple, adulé au pays, a été élu président du Liberia, le 28 décembre 2017, avec 61,5% des suffrages après deux tentatives infructueuses en 2005 et 2011.A lire aussi sur Orange Football Club >> Les 5 dates marquants de la carrière de Drogba avec les Eléphants