Juventus Turin : Ronaldo prêt à baisser son salaire

Selon le journal AS, au moins six joueurs du Real Madrid devront faire leurs valises cet été, dont Gareth Bale et James Rodriguez.

Déjà quatre partants certains

Une révolution est attendue du côté de la Maison Blanche. Si l’on se fie à ce que rapporte le quotidien AS dans son édition de samedi, la direction du Real Madrid va se séparer d’une demi-douzaine de joueurs à l’occasion du prochain mercato estival.et rendre l’équipe plus compétitive qu’elle ne l’a été en 2019/2020. En comptant les joueurs qui sont actuellement en prêt et aussi la recrue brésilienne Reinier, le Real aura à sa disposition un effectif pro de plus de 30 éléments. C'est trop. D’où la nécessité de vendre avant de pouvoir se renforcer.Quatre éléments ont déjà été placés sur la liste des transferts.. En cas d’offre conséquente, personne ne les retiendra au sein de la capitale espagnole. Par ailleurs, le sort de quatre autres joueurs reste en suspens, à savoir Nacho, Marcelo, Modric et Brahim Diaz. Les trois premiers ont beaucoup donné à Madrid et une décision commune sera prise avec eux, en fonction de leur rôle dans le projet. Quant à Brahim, les dirigeants espèrent qu'il acceptera enfin un prêt ailleurs, alors qu’il avait refusé cette option lors des deux derniers mercatos.Dans la section des arrivées, en plus du retour de Hakimi et d'Odegaard,. Fabián est le favori du de la direction, tandis que Pogba est celui de Zidane. De plus, le recrutement d’un avant-centre de qualité, tel qu’Erling Haaland, sera envisagé si Luka Jovic ne répond toujours pas aux attentes. Mais pour faire place à tout ce beau monde, il y a besoin de dégraisser avant…