Juventus Turin : Ronaldo préférerait Manchester United au PSG.

1) Alessandro Mancini

2) Souleymane Diawara

3) Ismaël Bangoura

4) Trésor Mputu

5) René Higuita

6) Fabio Cannavaro

7) Freddy Rincon

8) Adam Johnson

9) Joey Barton

10) Godwin Okpara

Le champion du Monde 2002 est toutefois loin d’être la première star du ballon rond à avoir été écrouée. Petit tour d'horizon de ces vedettes du sport-roi qui à un moment ou à un autre se sont retrouvées sous les verrous (ou presque):L’ancien ailier de l’Inter, de l’AS Roma et de la sélection brésilienne a écopé de trois ans de prison pour avoir abusé d'une mannequin ivre. Les faits se sont déroulés en 2011 lors d'une soirée organisée à l'époque par son compatriote...Le 10 avril 2015, le défenseur central de la sélection sénégalaise, Souleymane Diawara (48 capes entre 2002-2012), a été écroué à la prison des Baumettes à Marseille pour avoir tenté de se faire justice lui-même à la suite d'une affaire d'escroquerie dont il a été victime. Le Lion de la Téranga avait acheté une voiture de luxe qui aurait auparavant été volée. Il a purgé une peine de trois mois.L’emblématique attaquant du Sily National de la Guinée, Ismaël Bangoura (53 capes entre 2006 et 2014), a été condamné pour escroquerie par le tribunal correctionnel du Mans en France. Il est reproché à l’ancien buteur du FC Nantes d’avoir bénéficié des prestations de Pôle emploi alors qu’il était sous contrat avec le club saoudien d’Al-Raed. Il a écopé de six mois de prison avec sursis et a dû verser 132.000 euros à Pôle emploi.Aussi étonnant que cela puisse paraître, le maître à jouer des Léopards de la RDC est également passé par la case prison. La superstar du TP Mazembe a été arrêtée le 5 juillet 2016 à Lubumbashi après une dispute de ménage, mais a été libérée le lendemain. Toutefois "Magic Touré" a passé la nuit dans un cachot de l’Agence Nationale des Renseignements (ANR).Le légendaire dernier rempart colombien, René Higuita, a été condamné à sept mois de prison pour être intervenu dans l’enlèvement et la libération ultérieure de la fille d’un ami. L’enfant de Medellín (Colombie) a notamment été impliqué dans plusieurs affaires sombres en raison de sa relation étroite avec l'un des principaux barons de la drogue des années 1980, un certain…Capitaine emblématique de la sélection italienne qui a remporté la Coupe du Monde 2006, Fabio Cannavaro a été rattrapé par la justice de son pays. L'ancien défenseur de la Juventus Turin ou encore du Real Madrid a été reconnu coupable d'évasion fiscale et a écopé de 10 mois de prison avec sursis.L’ancien milieu offensif du Real Madrid (1995-1996) a passé 150 jours en prison à Sao Paulo pour trafic de drogue. L’homme aux 84 capes avec la Colombie (17 buts) avait également une ordonnance d’extradition à l’encontre du gouvernement panaméen pour blanchiment d’argent….Adam Johnson, l'ancien ailier de Manchester City et de Sunderland, a été condamné en raison d’attouchements sur une mineure en 2015. L’ex international anglais a bénéficié d'une liberté conditionnelle, trois ans après son incarcération.Joey Barton, le footballeur le plus violent d'Angleterre ! Le sulfureux milieu de terrain de Manchester City (2003-2007), de Newcastle (2007-2011) ou encore de l’OM (2012-2013) a fait plusieurs séjours en prison pour coups et blessures, totalisant dix mois en tout.Oubliez tout ce que vous avez lu auparavant, le bad boy nigérian, Godwin Okpara, détient le "ballon d’or de la bêtise" ! Accrochez-vous, l’ancien défenseur central des Super Eagles (28 sélections entre 1991 et 2001) a acheté une mineure pour 375 euros au Nigéria. Sous couvert d’adoption, cette dernière lui servait de servante. L’ancien pensionnaire du PSG (1999-2001) est accusé de l’avoir violée et torturée alors que cette dernière n’avait que 13 ans. Il a été condamné à 13 ans de réclusion criminelle.