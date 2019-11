Juventus Turin : Retour de Pogba à travers Mandzukic ?

Arrivé à Sousse accompagné de Diego Migas, le nouveau préparateur physique, il doit s'entretenir avec le président de l'Etoile Sportive du Sahel, M.Ridha Charfeddine avant de signer un contrat de deux ans à la tête de la barre technique du club étoilé à la place de Rafik Mhamedi. Lequel avait à son tour assuré l'intérim depuis le départ de Faouzi Benzarti. La présentation aux médias doit intervenir ce lundi ou mardi 19 novembre. Selon certaines indiscrétions, Garrido coûtera au club étoilé un montant inférieur à ce qu'ont réclamé ces derniers jours les Français Albert Cartier et Patrice Carteron (ex-Mazembe et Al Ahly) qui étaient pressentis. Son CV est suffisamment étoffé avec une 4e place du championnat d’Espagne 2010-2011 obtenue avec Villarreal FC, en plus d'une demi-finale de la Ligue Europa la même saison. En plus d'Al Ahly du Caire et du Raja de Casa, Garrido a été l’entraîneur d'Al Aïn émirati, du Bétis Séville, du FC Bruges… A lire aussi >> L'Etoile du Sahel se sépare de Faouzi Benzarti (officiel)