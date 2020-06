Juventus Turin - Ramsey : « Cristiano Ronaldo est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire »

Le milieu de terrain gallois de la Juventus Turin Aaron Ramsey a fait part de son immense admiration envers son illustre coéquipier Cristiano Ronaldo.



Aaron Ramsey s’est confié dans un long entretien au site britannique The Athletic. L’ex-joueur d’Arsenal a évoqué plusieurs sujets, dont celui qui concerne son coéquipier au sein de la Vieille Dame Cristiano Ronaldo. À son arrivée dans le Piémont, l’international gallois avait déjà étalé tout le bien qu’il pensait du Portugais.« C’est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et personne ne peut remettre en question son investissement et la manière dont il s’y prend pour rester au top, a lâché Ramsey. Il est toujours le premier au gymnase pour faire tous les exercices et puis il veut gagner chaque match sur le terrain. Tous les joueurs le font mais il y a une vraie détermination chez lui. Il vient, et produit semaine après semaine le meilleur de lui-même, en marquant plein de buts. Et des buts importants en plus. Espérons que cela puisse nous aider à atteindre nos objectifs cette année ». L’infatigable Ronaldo doit avoir très faim actuellement, après être resté trois mois loin des terrains à cause du break forcé. Et c’est ce vendredi qu’il sera de retour avec son équipe de la Juventus à l’occasion de la demie de Coupe d’Italie contre l’AC Milan.Ramsey est donc sous le charme de Ronaldo.. « Je peux simplement confirmer que Dybala est un joueur incroyable, a-t-il confié à propos de l’Argentin. Il est très doué et c’est un joueur d’équipe. Certaines choses qu'il a faites à l'entraînement et lors de certains matches cette saison sont vraiment à couper le souffle ».