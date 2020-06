Juventus Turin : Rabiot sur le départ ? Le club dit non !

C'est avec grand regret que je viens d'apprendre la perte d'un illustre grand frère en la personne de #EmekaMamale À sa famille, au football congolais et à chaque congolaise et congolais qu'il a fait vibré sous le maillot des #Leopards Sincères condoléances. pic.twitter.com/E1SpKR5cD2 — Youssouf Mulumbu (@mulumbuofficial) June 25, 2020

L'ex-international congolais (1996 et 2001) est mort à 42 ans, à la suite « des problèmes respiratoires ». indique la presse locale. L'ancien joueur du Daring club Motema Pembe (DCMP)a été l'un des artisans de la conquête de la médaille de bronze et la troisième place à la CAN 1998 organisée au Burkina Faso. Plusieurs joueurs congolais, tristes par sa mort, lui ont rendu un hommage"Repose en paix mon champion "Emeka Mamale" . Aaah ya Zorino ,je te pleure Rip"C'est avec grand regret que je viens d'apprendre la perte d'un illustre grand frère en la personne de #EmekaMamale. À sa famille, au football congolais et à chaque congolaise et congolais qu'il a fait vibré sous le maillot des #Léopards Sincères condoléances. ReposeEnPaixChampion. », a écrit l'ancien milieu de terrain de Norwich City.