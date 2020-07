Juventus Turin : Pochettino après Sarri ?

Alors que la patte de Maurizio Sarri peine à prendre à la Juventus Turin, le club turinois pourrait songer à nommer Mauricio Pochettino sur le banc pour la saison prochaine.

Une fin de saison corsée pour la Juventus Turin

Pochettino serait en pole position

La Juventus Turin ? C’est trois matchs consécutifs sans victoire avant le choc contre la Lazio Rome, lundi soir en clôture de la 34eme journée de Serie A. Bien que toujours leader de la Serie A, le club piémontais demeure sur trois rencontres sans lever les bras de joie (2-4 contre l’AC Milan, 2-2 face à l’Atalanta Bergame et 3-3 à Sassuolo) et ne possède que six points d’avance sur l’Inter Milan à cinq journées de la fin. Sous la houlette de Maurizio Sarri, la greffe ne semble pas prendre…Débarqué il y a un an en provenance de Chelsea, Sarri s’était engagé pour trois saisons avec un salaire annuel de 6 millions d’euros mais il pourrait quitter ses fonctions après seulement une saison. Sa Juventus, qui a perdu la finale de la Coupe d’Italie aux tirs au but contre Naples, n’affiche pas un niveau de jeu à la hauteur des ambitions du président Andrea Agnelli. Malgré la présence de Cristiano Ronaldo dans ses rangs (28 buts en Serie A), les prestations sont décevantes. Le dénouement de la saison s’annonce corsé avec cette fin de championnat d’Italie incertaine et encore des affiches à disputer, et un huitième de finale retour de Ligue des Champions à risque contre Lyon. L’OL avait en effet remporté le match aller (1-0).C’est ainsi que Sarri pourrait être débarqué de la Juve. Il pourrait être remplacé par Mauricio Pochettino. Selon le Daily Telegraph, l’ancien entraineur de Tottenham, remercié en novembre, ferait partie d’une short-list en cas de départ de Sarri et serait même en pole position d’après le quotidien britannique. Annoncé dans le viseur ces derniers mois du Real Madrid, Manchester United ou le Paris-SG, Pochettino avait notamment mené les Spurs la saison passée en finale de la Ligue des Champions (0-1 contre Liverpool). Depuis mars, il est définitivement libre de s’engager où il veut puisque la clause le liant aux Spurs qui l’empêchait jusque-là de discuter avec un autre club n’est plus en vigueur. Agé de 48 ans, Pochettino, qui a des émoluments nettement supérieurs à Sarri, a déjà dirigé l’Espanyol Barcelone (2009-2012) et Southampton (2013-14) avant Tottenham (2014-2019).