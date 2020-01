Juventus Turin : Pjaca vers un prêt à Cagliari

Pierre-Emerick Aubameyang dans le viseur du Barça !

Le prodige sénégalais Moussa Koné débarque en Ligue 1

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le transfert de Moussa Koné au Nîmes Olympique. Le joueur s'est engagé jusqu'en juin 2023. Bienvenue Moussa ! #CrocoDeal pic.twitter.com/BUr25V9Dca — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 22 janvier 2020

David Beckham is plotting an ambitious Inter Miami swoop for Sergio Aguero #MCFC https://t.co/ECtNfY3HTa pic.twitter.com/5XZjjkIwEu — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) January 21, 2020

Odriozola passe du Real au Bayern

L’attaquant tunisien, Fakhreddine Ben Youssef, s'engage à Ismaïly

النسر التونسي " فخر الدين " أولى صفقات الدراويش في الميركاتو الشتوي 🇺🇦🤝🇹🇳#Welcome_Fakhreddine#IsmailySC pic.twitter.com/IxeEfQzC9N — Ismaily SC (@Ismailyofficial) January 22, 2020

Le buteur marocain, Walid Azaro, rejoint l'Arabie Saoudite

⬜️ أنهت إدارة نادي #الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي 🇲🇦 وليد أزارو @walidazaro بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي المصري 🇪🇬 @AlAhly pic.twitter.com/rOM028mP6o — نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 22, 2020

Dépourvu des services de Luis Suarez jusqu’au mois d’avril prochain, le FC Barcelone continue de rechercher un attaquant susceptible de renforcer son secteur offensif pour la seconde partie de la saison. Les responsables catalans ont exploré de nombreuses options. Et le dernier nom qui circule du côté du Camp Nou est celui de la super star africaine, Pierre-Emerick Aubameyang. Si l’on en croit le Mundo Deportivo , les champions d’Espagne voient en l’international gabonais d’Arsenal un complément idéal pour les attaquants qu’ils ont déjà dans leur effectif. De plus, le capitaine des "Panthères" n’est qu’à 18 mois de la fin de son contrat chez les "Gunners" et son prix ne devrait pas être exorbitant.Le jeune attaquant international espoirs sénégalais, Moussa Koné (23 ans, 11 sélections), s’est engagé jusqu’en juin 2023 avec le Nîmes Olympique. Celui qui portait depuis 2017 les couleurs du Dynamo Dresde en seconde division allemande a coûté 3 millions d’euros au club gardois, qui a rendu le transfert officiel ce mercredi. « Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le transfert de Moussa Koné au Nîmes Olympique. Le joueur s’est engagé jusqu’en juin 2023. Bienvenue Moussa ! », a indiqué le club via un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux. Nîmes, avant-dernier de Ligue 1 et pire attaque (15 buts marqués), avait grandement besoin de consolider son front offensif. C’est désormais chose faite.Très inspiré depuis son retour sur les prés de Premier League, l'attaquant de Manchester City Sergio Aguero (31 ans) serait ciblé par l'Inter Miami, le club de David Beckham selon une indiscrétion du tabloïd anglais Daily Star. Le bail d'El Kun à City court jusqu'en 2021, le joueur ne serait pas contre l'idée de rester à City, mais ne serait également pas contre un nouveau défi, lui qui a marqué le but de la victoire pour le club des Eastlands face aux Blades de Sheffield United mardi soir. >> Premier League : Aguero à la rescousse de City Le Bayern aime décidément piocher chez les grands d’Espagne. En effet, et après avoir recruté Philippe Coutinho sous la forme d’un prêt avec option d’achat à 120 M€ en provenance du FC Barcelone, le géant bavarois a annoncé ce mercredi l’arrivée d’Alvaro Odriozola (24 ans), latéral droit du Real Madrid. Le défenseur international espagnol (4 sélections avec la Roja), barré du côté de la "Maison Blanche" par Dani Carvajal, sera prêté au Bayern jusqu’au 30 juin 2020.Après un exil de deux ans en Arabie Saoudite, Fakhreddine Ben Youssef revient sur le continent africain. L’attaquant international tunisien, ancien du CS Sfaxien et de l’Espérance Tunis, s’est engagé en faveur d’Ismaïly pour une durée de deux ans et demi. Laissé libre par Al-Ettifaq, qui accueille parallèlement en prêt le Marocain Walid Azaro (Al-Ahly), « El Rouge » y avait inscrit 7 buts en 29 matchs.L’arrivée du Sénégalais Aliou Badji ayant provoqué le dépassement de son quota de joueurs, Al-Ahly prête Walid Azaro à la formation saoudienne d’Al-Ettifaq jusqu’à la fin de la saison. Auteur de 4 buts en 11 apparitions cette saison avec les Diables Rouges, l’international marocain aura pour coéquipiers dans son nouveau club des joueurs tels que Raïs Mbolhi, Cédric Yambéré ou encore Naïm Sliti. En fin de contrat en juin 2021, l’ancien du Difaâ Hassani d’El Jadida devrait ensuite être vendu l’été prochain.