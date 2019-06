Juventus Turin : Manchester United va recevoir une offre pour Paul Pogba

Qualifications :

Son Groupe:

Ambitions :

Le calendrier à la CAN 2019 :

Les joueurs sélectionnés :

A l'approche du coup d’envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 effectue une revue d’effectifs desnations en lice. Au tour du Ghana, vainqueur à 4 reprises. A lire aussi >> CAN 2019 : le calendrier complet Le Ghana a terminé leader de sa poule devant le Kenya et l'Ethiopie alors que le Sierre Leone a été disqualifié. Les Black Stars ont perdu un seul match contre le Kenya.Vainqueur en 1963, 1965, 1978 et 1982.50ème (Juin 2019)Le Ghana a terminé leader de sa poule avec 9 points devant le Kenya (7 points).Gyan Asamoah, André Ayew et Jordan Ayew.James Kwesi AppiahLe Ghana est logé dans le même groupe que le quintuple champion d'Afrique, le Cameroun mais aussi le Bénin et la Guinée bissau. Même si les Black Stars ne sont plus flamboyants ces deux dernières années, ils devraient passer le premier tour, sauf grosse surprise.Depuis 2008, le Ghana a toujours atteint les demi-finales de CAN (six fois), pour zéro victoire. Les Black Stars en ont marre et espèrent bien concrétiser en Egypte. Pourtant, le Ghana a l’expérience des finales gagnées avec 4 CAN à son palmarès (1963, 1965, 1978, 1982). Le dernier sacre remonte tout de même à 36 ans et les Ghanéens commencent à trouver le temps long. En Egypte, les Black Stars espèrent donc briser la malédiction en s’imposant chez les Pharaons.Mardi 25 juin : Bénin - Ghana à 20h gmtSamedi 29 juin : Cameroun - Ghana à 17h00 gmtMardi 02 juillet : Guinée Bissau - Ghana à 16h gmtRichard Ofori (Maritzburg United/AFS), Lawrence Ati- Zigi (Sochaux/FRA), Felix Annan (Asante Kotoko/GHA)John Boye (Metz/FRA), Andy Yiadom (Reading/EANG), Abdul Baba Rahman (Reims/FRA), Lumor Agbenyenu (Goztepe A.S/TUR), Kassim Nuhu (Hoffenheim/ALL), Jonathan Mensah (Columbus Crew SC/ USA), Joseph Aidoo (Genk/ BEL), Joseph Attamah (Basaksehir/TUR)Mubarak Wakaso (Deportivo Alaves/ESP), Thomas Partey (Atlético de Madrid/ESP), Kwadwo Asamoah (Inter/ITA), Thomas Agyepong (Hibernian/ECO), Afriyie Acquah (Empoli/ITA), Andre Ayew (Fenerbahçe/TUR), Christian Atsu (Newcastle United/ANG), Samuel Owusu (Cukaricki/SRB)Asamoah Gyan (Kayserispor/TUR), Jordan Ayew (Crystal Palace/ANG), Caleb Ekuban (Trabzonspor/TUR), Kwabena Owusu (Leganes/ESP)