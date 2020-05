Juventus Turin : Chiellini et les problèmes d'alcool de Vidal

Alors que la saison de Bundesliga reprend ce samedi, le défenseur international français du Bayern Munich Benjamin Pavard s’est confié dans les colonnes de L’Equipe.

Pavard : "Je ne peux pas m’imaginer ce que la France a vécu"

Ce dimanche, après plus de deux mois de pause forcée pour cause de pandémie de coronavirus, le Bayern Munich va reprendre sa saison de Bundesliga, avec un déplacement sur le terrain de l’Union Berlin. Le défenseur de l’actuel leader du classement, Benjamin Pavard, s’est confié dans L’Equipe sur cette reprise, et assure qu’il n’a pas peur : « Je n’ai pas peur. Au début, quand on a repris l’entraînement, ce n’est pas de la peur mais on s’interroge, il y a une crainte. Mais je pars du principe que si le gouvernement autorise les matchs, cela veut dire qu’il estime que les conditions sont réunies. Si de nouveaux cas positifs sont découverts ? Je ne me pose pas la question. Quand je vois les précautions, en ce qui concerne les chambres, les ascenseurs, les repars, le car. Le seul moment où on ne met pas nos masques, c’est sur le terrain. Tout est réuni pour qu’il n’y ait pas de soucis. (…)Sincèrement, je n’ai jamais été parano. Parce qu’on a été testés aussi trois ou quatre fois par semaine. Je comprends ce débat sur l’utilité de faire passer des tests aux footballeurs, mais on ne décide pas. On me dit de passer les tests, je le fais. »S’il n’a pas peur de reprendre la saison, le champion du monde 2018, qui était seul à Munich au moment du confinement, admet tout de même qu’il a eu peur pour ses proches en France : « En Allemagne, les gens continuaient à vivre normalement. C’était complètement différent. Je ne peux pas m’imaginer ce que la France a vécu. J’ai vraiment eu peur pour mes proches. Ça me trottait dans la tête toute la journée. » Le joueur de 24 ans espère désormais que le pire est passé et que la saison de Bundesliga pourra aller à son terme. Avec peut-être à la clé, un premier titre de champion d’Allemagne. Au moment de l’interruption de la saison, le Bayern comptait quatre points sur le Borussia Dortmund, et il restait neuf matchs à disputer.