Juventus : Ronaldo plus fort que l'OL !

Ce samedi soir, Monaco et Dijon ont partagé les points dans le cadre de la 26Úme journée de Ligue 1 (1-1). Un mauvais résultat pour le club de la Principauté, qui manque une occasion en or de s'affirmer dans la course à la Ligue des Champions.

Dans une rencontre au rythme de jeu trÚs modéré, l'AS Monaco et le Dijon FCO ont réalisé un match nul (1-1). Les buts ont été inscrits par Mama Baldé (56eme) et Guillermo Maripan (79eme). Ce résultat nul n'arrange aucune des deux équipes. Le capitaine dijonnais Julio Tavares a manqué la balle de match dans les derniÚres minutes.

UN DFCO PRO-ACTIF EN DEBUT DE RENCONTRE

Avant cette rencontre au stade Gaston-GĂ©rard, les hommes de StĂ©phane Jobard n'avaient gagnĂ© que deux de leurs onze derniers matchs de Ligue 1. Les Bourguignons en Ă©taient conscients, et ils ont montrĂ© envie et dĂ©termination d'entrĂ©e. Julio Tavares signait la premiĂšre occasion franche de la rencontre, sur un centre de Romain Amalfitano, mais son coup de tĂȘte dĂ©croisĂ© passait de peu Ă cĂŽtĂ© (19eme). TrĂšs remuant, le capitaine Tavares tentait de nouveau sa chance seul dans la surface sur un service de Didier Ndong, mais sa frappe tendue du droit Ă©tait dĂ©viĂ©e de peu par Benoit Badiashile (25eme). Islam Slimani Ă©tait Ă©galement dangereux sur un service de Stevan Jovetic, mais Runar Runarsson, le gardien islandais du DFCO, sortait cette puissante frappe enroulĂ©e du droit (27eme). Dans une premiĂšre partie de match assez calme, Stephy Mavididi Ă©tait le dernier Ă tenter sa chance, mais son tir du gauche Ă©tait bien bloquĂ© par Benjamin Lecomte (42eme).

MONACO ET SLIMANI TROP IMPRECIS





La supĂ©rioritĂ© technique des hommes de Robert Moreno Ă©tait Ă©vidente, et elle fut accompagnĂ©e d'un excĂšs de confiance fatal au retour des vestiaires. Adrien Silva manquait sa passe en retrait en destination de Badiashile, ce qui permettait Ă Mama BaldĂ© de se jouer de Maripan d'une belle feinte. La frappe dans le rectangle Ă ras-de-terre de l'attaquant bissau-guinĂ©en ne laissait aucune chance Ă Lecomte (1-0, 56eme). Le sixiĂšme but cette saison en Ligue 1 de l'attaquant du DFCO. L'AS Monaco Ă©tait alors tirĂ©e d'un sommeil bien trop profond, mais pas forcĂ©ment mieux inspirĂ©e. Pas de changement pour Moreno avant la 78eme minute (un seul de toute la rencontre, Fabregas supplĂ©ant Jovetic) et l'Ă©tau dijonnais se resserrait. Jusqu'Ă ce coup franc anodin d'Adrien Silva, repris d'une tĂȘte d'Islam Slimani mal repoussĂ©e par Runarsson sur Guillermo Maripan, qui surgissait dans le petit rectangle pour marquer son deuxiĂšme but de la saison en Ligue 1, contre toute attente (79eme, 1-1).



Islam Slimani aurait pu se mordre les doigts de sa frappe seul Ă cĂŽtĂ© du but vide (82eme), mais l'international algĂ©rien partagera ses regrets avec Julio Tavares. L'international cap-verdien manquait le dernier face-Ă -face de la rencontre devant Benjamin Lecomte, malgrĂ© une opportunitĂ© inespĂ©rĂ©e due Ă un mauvais alignement dĂ©fensif de Ruben Aguilar. L'ancien gardien du Montpellier HĂ©rault sortait une manchette du bras gauche salvatrice dans sa surface de but (90eme+2). Ce succĂšs n'arrange aucune des deux Ă©quipes, puisque Lille s'est imposĂ© ce soir contre Toulouse (3-0) et prend seul la troisiĂšme place de Ligue 1 (avec 43 points). Dijon (17eme, 27 points) est sous la menace de NĂźmes, qui compte actuellement le mĂȘme nombre de points en tant que barragiste. Les coĂ©quipiers de Wissam Ben Yedder espĂ©reront un bon rĂ©sultat des Crocodiles demain Ă Rennes (17h), puisqu'un succĂšs des Bretons laisserait l'ASM Ă 5 points. Les deux Ă©quipes auront donc un oeil attentif sur le Roazhon Park demain aprĂšs-midi.