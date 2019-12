Juventus - Ronaldo : « Je ne m'en suis pas rendu compte »

Pour Cristiano Ronaldo, il n'y a visiblement rien d'extraordinaire dans son but de mercredi lors de Sampdoria - Juventus (1-2).



Un jugador de la NBA salta en promedio entre 60 y 70 centímetros. De acuerdo con Sky Sports Italia, CR7 se elevó hoy 71 centímetros, alcanzando una altura de 2.56 metros. A dos meses de cumplir 35 años. Qué bestia eres, @Cristiano pic.twitter.com/8XG50P60z3

— Juez Central (@Juezcentral) December 18, 2019

Cristiano Ronaldo a marqué lors des 5 dernières sorties de la Juve. Mais son but contre la Sampdoria mercredi soir en Serie A restera dans les annales.Ronaldo était à 71 centimètres au dessus du sol quand il a touché la balle de la tête et Claudio Ranieri, le coach de la Sampdoria, avait qualifié ce but de 'but NBA' : «Il est resté 1h30 en l'air», avait-il plaisanté. Il ne croyait pas si bien dire.En effet, le joueur de NBA moyen dispose d'une détente de 60 à 70 centimètres. Et Cr7 a fait mieux. de quoi l'étonner lui-même «Je suis vraiment content du résultat. Ce fut un match très difficile et la Sampdoria a très bien joué. Toute l’équipe a fait preuve d’un grand caractère. C’était un beau but et je suis heureux d’avoir aidé mon équipe à décrocher les trois points», a confié Ronaldo, qui aura 35 ans dans deux mois, à Sky Italia.