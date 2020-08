Juventus : Pirlo sonne l'heure de la rentrée

Et si le PSG offrait une prolongation à Choupo-Moting ?

Le Bayer Leverkusen entre dans la danse pour Serge Aurier

AC Milan 'intensify talks with Tottenham over £18m Serge Aurier' as Bayer Leverkusen now join the race https://t.co/pYefzSOJmJ — MailOnline Sport (@MailSport) August 22, 2020

Entre Luis Suarez et Koeman, le divorce serait désormais acté !

Selon la « RAC1 », le nouvel entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman a signifié à Luis Suarez qu'il n'entrait pas dans ses plans pour la saison à venir https://t.co/KhNBUur1uY pic.twitter.com/wN968n3mOM — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 24, 2020

Clap de fin pour Thiago Silva au PSG

🔚 "O Monstro" 🇧🇷 disputait hier soir son dernier match avec le @PSG_inside !https://t.co/k5B9d4lSOa — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 24, 2020

Chelsea va s'offrir Kai Havertz pour 100 M€ !

Selon « Sky Sports » et « Bild », le joyau allemand du Bayer Kai Havertz est tout proche de s'engager avec Chelsea. Montant du transfert : 80 millions d'euros, plus des bonus pouvant aller jusqu'à 20 millions https://t.co/vWQxvZhzva pic.twitter.com/FgIDzawfat — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 24, 2020

Si l’on se réfère à son contrat, prolongé jusqu’à la fin août pour la Ligue des Champions, Eric Maxim Choupo-Moting vit ses dernières heures en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Et pourtant… : à en croire L’Equipe, certaines voix en interne seraient favorable à une nouvelle prolongation du bail de l’attaquant international camerounais. Auteur du but de la victoire après son entrée en jeu contre l’Atalanta Bergame en quarts de finale, unanimement apprécié dans le vestiaire, l’ancien de Schalke 04 ne représente pas un des plus gros salaires du club. >> PSG : Choupo-Moting et «le but le plus important» de sa carrière Conserver Choupo-Moting permettrait notamment aux champions de France, qui ont déjà perdu Edinson Cavani, de s’éviter un recrutement offensif, alors que les postes identifiés comme prioritaires se situent au milieu de terrain et sur le flanc droit, où le départ de Thomas Meunier au Borussia Dortmund n’a pas été compensé.Sous contrat avec les Spurs jusqu’en juin 2022, Serge Aurier pourrait bien quitter l’Angleterre dès cet été. Selon les informations de Sky Sports, les responsables du Bayer Leverkusen seraient très intéressés par le profil de l’arrière droit ivoirien. Auteur d’une saison mitigée avec Tottenham, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain ne rentrerait plus dans les plans de José Mourinho. Il convient de noter que les Allemands de Leverkusen ne sont pas les seuls à s’activer pour le joueur de 27 ans. La direction de l’AC Milan est sur ce dossier depuis de longues semaines. Il y a quelques jours, la Gazzetta dello Sport nous apprenait que le club lombard avait trouvé un accord avec Tottenham. Les Italiens veulent désormais savoir si Serger Aurier s’inscrit dans le projet milanais avant de boucler le deal. >> Mercato: Serge Aurier à l'AC Milan ? Les précisions de Maldini Les jours de Luis Suarez au FC Barcelone seraient comptés. Alors que l’attaquant uruguayen a exprimé il y a quelques jours son désir de continuer avec la formation catalane, il s’avère qu’il est devenu indésirable chez les Blaugrana. Le média espagnol RAC1 a fait savoir ce lundi que Ronald Koeman, le nouveau patron des vice-champions d’Espagne, lui a clairement indiqué la porte de la sortie. Le technicien hollandais a d’autres plans pour son secteur sportif que celui de s’appuyer sur un élément vieillissant (33 ans) et dont le rendement est en constant déclin depuis plusieurs saisons. Suarez n’a plus qu’un an de contrat du côté du Camp Nou. En hiver dernier, son nom avait brièvement circulé du côté de la MLS, mais il n’y a pas eu d’approche concrète pour le faire signer. Ces derniers jours, un retour à l’Ajax a aussi été évoqué par la presse néerlandaise. A lire aussi >> Barça : Eto'o demande de la reconnaissance pour Suarez Après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva quitte le PSG. Comme c’était prévu, l’expérimenté arrière brésilien dit adieu au club de la capitale française suite au dernier match de la saison. Celui qui a vu les Franciliens s’incliner en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern (0-1). Le moral au plus bas, « O Monstro » doit donc faire ses valises et fermer ce chapitre de sa carrière. « C’était mon dernier match à Paris, a-t-il confirmé à RMC Sport dès le coup de sifflet final. Je suis triste. Je m’excuse auprès des fans. Je remercie tous les supporters pour leur amour. Je reviendrai, avec un autre rôle, dans ce club que j’ai adoré. Je veux jouer encore 3-4 ans et participer à la Coupe du monde au Qatar ». L’international auriverde est désormais attendu pour prendre la direction de Chelsea ou de la Fiorentina. >> Mercato : Thiago Silva de retour en Italie ? Le feuilleton Kai Havertz est sur le point de s’achever. L’international allemand s’apprête à quitter sa formation du Bayer Leverkusen pour celle de Chelsea. À en croire le célèbre quotidien Bild, les deux clubs concernés se sont entendus sur un deal et dont le montant pourrait avoisiner les 100M€ ! Les Blues paieraient dès l'actuel mercato d'été 80M€, puis ajouteraient 20M€ en guise de bonus si la jeune pépite venait à remplir son objectif en terme de rendement et de résultats collectifs en Ligue des Champions. A lire aussi >> Mercato : Chelsea en pôle position pour Koulibaly !