Juventus - Matuidi : « Sans faire offense au PSG... »

Si Blaise Matuidi a choisi de partir du PSG pour la Juventus, c'est tout simplement parce qu'il y voyait une progression.



Après être sorti, Gonzalo Higuain a donné son brassard de capitaine à Cristiano Ronaldo, qui a immédiatement décidé de le donner à Blaise Matuidi. 🇵🇹🙌🇫🇷 pic.twitter.com/mzLo7kG96d

Après six ans passés à Paris, Blaise Matuidi a rejoint la Juventus Turin où il évolue depuis 2017. Le milieu de terrain international français qualifie ce transfert de « progression » et de choix naturel pour sa carrière. « Rejoindre la Juve ? Oui, c'est une progression. C'est pour moi une suite logique à donner à ma carrière. Sans faire offense à Paris qui est un grand club... Pour moi, c'était facile en fait de choisir. Il n'y avait pas d'autre choix, tout simplement », a-t-il confié au micro de RMC Sport, lui qui ajoute que l'ambition du club zébré en Ligue des Champions a joué un rôle dans son choix. « C'est la Juve, et ça me correspondait surtout. Si ça ne me correspondait pas, je n'aurais pas fait le pas. Je pense que tout était fait pour que je vienne ici et que je m'épanouisse.Elle a l'ambition de gagner la Ligue des champions ».