Juventus : Intérêt pour Donnarumma ?

Lors du mercato d'hiver, Manchester United penserait à Emre Can, le milieu allemand de la Juventus, selon le Corriere dello Sport.

Emre Can utilisé à compte-goutte par Maurizio Sarri

L’attaquant croate Mario Mandzukic est pressenti actuellement pour quitter la Juventus et rejoindre Manchester United. Et, il se pourrait bien que le vice-champion du monde ne soit pas le seul à faire ce chemin durant le prochain mercato. Le Corriere dello Sport a révélé ce vendredi qu’C’est en discutant justement des conditions d’un transfert de Mandzukic que les deux clubs concernés ont évoqué la possibilité qu’Emre Can puisse rallier Old Trafford, moyennant une transaction financière. De quel ordre serait celle-ci ?afin d’y rencontrer les représentants de MU et éclaircir le point en question.et qui aujourd’hui ne fait pas partie des choix prioritaires de Maurizio Sarri (seulement 4 matchs joués cette saison). L’intéressé, quant à lui, a déjà exprimé publiquement sa frustration par rapport à sa situation. Un challenge dans un autre club, afin de se relancer et retrouver du temps de jeu avant l’Euro 2020, ne devrait normalement pas lui rebuter. Reste à savoir si en tant qu’ancien sociétaire de Liverpool, il est enclin à rallier MU. Le dernier joueur à avoir osé cette « trahison » est Michael Owen en 2009.