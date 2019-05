Juventus : Éteint depuis l'arrivée de Ronaldo, Dybala scelle son avenir !

Reportée à une date ultérieure, la phase de finale de la 55édition de la Coupe du Congo a été fixée du 9 au 14 juin 2019. La décision de la Fédération Congolaise de Football Association (Fecofa) a été rendue publique ce samedi 25 mai à Kinshasa. « le comité d’organisation de la 3phase de la 55Coupe du Congo informe le club participant et l’opinion sportive congolaise qu’au cours d’une réunion extraordinaire de ce samedi 25 mai 2019, il a été arrêté et décidé (…) tirage au sort mardi 28 mai (…) le 9 juin aux Tata Raphaël et stade des Martyrs (1/4), le 11 juin (2/4) au stade Tata Raphaël ; le 14 juin finale au stade des Martyrs », a indiqué un communiqué de la Fecofa. Avant d’être reportée à une date ultérieure, la phase finale de cette 55ème édition de la Coupe du Congo de football devrait se dérouler du 25 au 29 mai 2019 toujours à Kinshasa. Coupe du Congo : Lupopo, Nyuki, Renaissance, Maniema Union, JSK…les 8 qualifiés pour la phase finale à Kinshasa La Jeunesse Sportive de Kinshasa (JSK), le FC Renaissance du Congo et le Réal de Kinshasa se sont qualifiés à la phase finale pour cette zone. Dans la zone centre-sud, le FC Saint Eloi Lupopo, et l’Association Sportive Malole ont validé leur ticket tandis que le champion en titre l’Association Sportive Nyuki, l’Olympique Club Bukavu Dawa et Maniema Union vont représenter la zone Est.