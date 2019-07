Juventus : Edgar Davids tacle Cristiano Ronaldo

Au lendemain de la victoire finale des Etats-Unis, Foot365 s’est amusé à faire son équipe-type du tournoi. Les Américaines sont forcément bien représentées avec quatre joueuses dont Megan Rapinoe et Alex Morgan.

Gardienne

Sari van Veeneendhal (Pays-Bas)

Défenseures

Lucy Bronze (Angleterre)

Sara Gama (Italie)

Wendie Renard (France)

Milieux

Julie Ertz (Etats-Unis)

Amandine Henry (France)

Kosovare Asllani (Suède)

Rose Lavelle (Etats-Unis)

Attaquantes

Megan Rapinoe (Etats-Unis)

Ellen White (Angleterre)

Alex Morgan (Etats-Unis)

Capitaine exemplaire des Pays-Bas, la gardienne d’Arsenal est pour beaucoup dans le parcours néerlandais. Auteure de deux grosses prestations en huitièmes de finale contre le Japon puis en demi-finale contre la Suède, Van Veeneendhal a remis ça contre les USA en finale. Sans elle, les Oranje auraient bu la tasse dès la première période. Mais grâce à elle, elles ont pu croire à un premier titre mondial pendant une heure.Son rêve était de jouer la finale de la Coupe du Monde chez elle au Groupama Stadium. Malheureusement pour l’Anglaise, elle est tombée sur un os en demies avec les Etats-Unis. Fautive sur l’ouverture du score, la Lyonnaise a malgré tout de même livré une compétition de haut vol avec notamment ce boulet de canon contre la Norvège en quarts de finale. Elle est le portrait-robot de la latérale moderne.On n’attendait pas les Italiennes à ce niveau-là et les Azzurre sont l’une des très bonnes surprises de ce tournoi. Le parcours s’est arrêté en quarts de finale contre les Pays-Bas, futurs finalistes, mais derrière leur capitaine, l’Italie s’est découvert une passion pour le football féminin. La Turinoise, version italienne de Wendie Renard, a apporté sa taille durant trois semaines mais surtout de l’assurance à une équipe qui découvrait le haut niveau international.On pourra lui reprocher le parcours mi-figue mi-raisin des Bleues avec une élimination en quarts de finale. Mais avec 4 buts inscrits et le statut de meilleure buteuse de la sélection française, la Lyonnaise a prouvé qu’elle était bien indispensable dans l’effectif de Corinne Diacre.Ce n’est pas celle qui fait le plus de bruit dans l’équipe des Etats-Unis mais son rôle a été déterminant dans le succès américain. Dans une position de sentinelle, la milieu de Chicago a surtout eu un rôle défensif mais c’est grâce à elle que le trio offensif (Rapinoe-Morgan-Heath) a pu s’exprimer tout comme Horan ou Lavelle.La capitaine des Bleues n’a pas grand-chose à se reprocher dans le parcours français. Toujours aussi volontaire, présente dans l’impact, la milieu de l’OL a été trop seule pour pouvoir porter son pays tout en haut. Mais à l’image de ce but libérateur contre le Brésil en huitièmes, elle a été le fer de lance des Bleues.Elle était l’une des stars attendues de ce Mondial. La meneuse de jeu suédoise a tenu son rang et est montée en puissance au fur et à mesure que le tournoi se rapprochait de son épilogue. Si l’ancien du PSG n’a pu emmener les siennes jusqu’au titre finale malgré ses 3 buts dans la compétition, Asllani repart avec une nouvelle médaille (3eme) après celle décrochée aux Jeux Olympiques de Rio (2eme).Comme Ertz, elle fait un travail de l’ombre qui n’est pas souvent mis en avant. Mais sa finale avec le but du break ainsi que le titre de troisième meilleure joueuse du tournoi sont là pour prouver que Lavelle a bien été indispensable au succès américain. Relayeuse à tout faire, elle s’est dépensée sans compter au point de devenir inamovible dans le 11 de Jill Ellis.Certainement LA star de cette Coupe du Monde comme l’atteste son trophée de meilleure joueuse. Tout d’abord sur le terrain où ses 6 buts dont notamment un doublé contre les Bleues ont grandement aidé à conquérir un 4eme titre mondial. Mais aussi en dehors puisque la capitaine américaine s’est transformée en véritable porte-drapeau de la cause féminine.A 30 ans, l’attaquante anglaise a disputé son deuxième Mondial après le bronze décroché au Canada en 2015. Si en France, la médaille n’a pas été au rendez-vous (4eme), la future joueuse de Manchester City a réussi une compétition pleine personnellement. Avec 6 buts, White finit co-meilleure buteuse du tournoi et peut regretter la présence du VAR qui lui a retiré deux buts pour un hors-jeu très limite et une main qui l’était tout autant.Son quintuplé contre la Thaïlande lors du premier match des Américaines l’ont bien aidé à décrocher le titre de co-meilleure buteuse avec Rapinoe et White mais la star du football féminin a répondu présente quand il a fallu. Elle s’est mise au service du collectif avec un jeu en pivot avant de faire parler son talent de buteuse en coupant la trajectoire d’une balle piquée de Lindsey Horan en demi-finale contre l’Angleterre. Un sixième but dans la compétition qui a envoyé les Stars and Stripes directement en finale et vers le 4eme titre mondial américain.